Wanchope Ábila desmintió tener coronavirus luego de los rumores: "No estuve en ningún asado"

El delantero de Boca salió a aclarar en sus redes sociales luego de que trascendiera que se había juntado con presuntos contagiados de coronavirus.

Wanchope Ábila fue noticia desde temprano este viernes. Distintos medios aseguraron que el delantero de Boca se habría juntado con amigos a compartir un asado y que varias de esas personas habrían resultado positivo en coronavirus. Falso: el jugador hizo su descargo en redes sociales y no escondió su enojo.

"Bueno, como ya están hablando y diciendo muchas mentiras, quiero aclarar que yo no estuve en ningún asado, ni con los supuestos contagiados de covid-19, ni con nadie. Tampoco participé de ningún torneo de fútbol, ni nada por el estilo", sostuvo el cordobés.

Además, con un tono de bronca notable, agregó: "En todo caso, tendrían que salir imágenes de eso, pero qué raro que no hay nada, como siempre. Me molesta tener que desmentir algo que no es verdad sobre un tema tan delicado como este. No tengo ningún síntoma de nada, tanto yo como mi familia, estamos muy bien de salud". Terminante y al hueso, Ábila no dejó lugar a las sospechas, ¿le pedirán disculpas?

