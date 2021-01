Walter Montoya se 'vende' a Tigres, Rayados, Atlas y Toluca

Los Cementeros, dueños de su carta, no retendrán al apodado Chaque, quien no extendió su préstamo en su país con Racing.

Walter Montoya no seguirá en para el torneo Guardianes 2021. Sin embargo, el mediocampista de la Máquina aprovechó para promocionarse con otros equipos que también le llenan la pupila y no quedarse sin registro en la .

"Me gustan muchos. Aparte de Cruz Azul, que estuve ligado también por el Chelito Delgado, siempre me gustaron , Tigres, y . No diría uno en especial, pero son varios porque además me gusta la liga de ", reveló en entrevista con 90 Minutos.

Eso sí, después ahondó en uno en específico: los Zorros, donde podría reencontrarse con un viejo conocido como Milton Caraglio, el cual llegó a la Madriguera para reemplazar al lesionado Julio Furch.

"Tenemos buena relación con Milton, nos conocíamos por su hermano que jugamos juntos en . En Cruz Azul nos hicimos grandes amigos y cuando llegué a México todavía estaba porque a los pocos días pasó al Atlas, así que estuvimos compartiendo. Está Diego Cocca de técnico que es otro argentino, así que ojalá que se pueda", indicó.

La ventana de transferencias en el balompié nacional aún se encuentra abierta para elementos que proceden del extranjero como el sudamericano.