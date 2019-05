Walter Montillo: "Me llamaron de la U, pero ahora tendrán que esperar"

El volante afirmó que el cuadro azul se contactó con él, pero que seguirá en Tigre pese al descenso. "Me dolió el trato que me dieron", dijo.

El volante Walter Montillo afirmó que fue contactado para regresar a Universidad de , pero aseguró que seguirá en Tigre, pese al descenso. "Me llamaron de , pero van a tener que esperar por el trato que me dieron algunos dirigentes", soltó el argentino, quien en varias ocasiones ha manifestado sus deseos de retornar al club que actualmente se ubica en el último puesto del Campeonato Nacional.

“Cuando había decidido volver no me trataron de la mejor manera. Me cerraron las puertas de una forma que no me gustó”, relató el jugador de 35 años quien vistió la camiseta de la U entre 2008 y 2010, logrando el título del Apertura 2009.

Y en la misma línea, comentó que “les dije (a los dirigentes de la U) que ahora van a tener que esperar porque no le quiero faltar el respeto a la gente de Tigre ni a los demás clubes con los que estábamos hablando acá. Los escucharemos y analizaremos la situación”, enfatizó en diálogo con ESPN. Finalmente, señaló que "si el día de mañana me toca volver, será por la gente, que siempre me demostró un cariño increíble", cerró.

Por su parte, su representante, Sergio Irigoitia, demostró su enojo por la forma en que han negociado durante los últimos años con la Ardilla. "Walter no tuvo un maltrato, sino que diez mil por parte de la dirigencia de la U. Inclusive, cuando él fue a Santiago (en 2017), fue regalado, pero hoy le sobra el trabajo. Lo quieren los grandes de y ahora estoy en porque lo quiere Cruzeiro. Eso sí, el corazón de Walter es de la U. Si el día de mañana llegase a volver, será por la gente, que siempre le demostró un cariño increíble a él y su familia. Hoy nadie llamó, pero si lo hicieran sería difícil por todo lo que vivió", dijo a Radio Agricultura.

"Nadie de la U nos atendió y la idea de Walter siempre fue que lo probaran al menos. El maltrato es que nunca lo tuvieron en cuenta. Vinieron a Buenos Aires, me mostraron una computadora y el gerente deportivo de ese entonces (Andrés Lagos) me dijo que Walter ya no era al mismo, que no llegaba hasta el fondo. Tuvimos que aguantar mil cosas. A Walter lo podría llamar el y siempre va a querer ir a la U, por el hincha", finalizó.