Walter Montillo, en su despedida: "Me cansé de mendigar para seguir jugando"

El volante se expresó tras su último partido en el profesionalismo. "Me voy feliz porque voy a ver a la U en una copa", dijo.

Luego de 118 partidos defendiendo a Universidad de Chile , Walter Montillo tuvo una emocionante despedida tras la victoria frente a Deportes Antofagasta que borró el "fantasma" del descenso para los dirigidos por Rafael Dudamel.

"Dije que me quería ir en paz y dejando al equipo en tercera posición es irme con creces de la manera que quería" , dijo la Ardilla en su adiós al fútbol profesional. Esto, luego de no llegar a acuerdo con Azul Azul para su renovación.

"Me voy del club de la manera que quería, feliz. Hay emociones encontradas, pero es una decisión tomada de hace mucho tiempo" , complementó el argentino quien fue homenajeado por la tienda laica tras el pitazo ante los Pumas. Cabe destacar que en su segundo ciclo con los universitarios, el volante registró 33 compromisos y festejó cuatro conquistas.

"Estoy feliz porque la U queda con la posibilidad de jugar una Copa y la gente no va a tener que usar más la calculadora y mirar otros partidos" , añadió a los micrófonos de TNT Sports, para luego soltar: "Me costó tanto venir acá, y me cansé de mendigar para seguir jugando. Ponerme otra camiseta, tampoco tenía ganas. Quería despedirme con esta camiseta".

Y sentenció: " Para quedarte en un club siendo jugador, todos tienen que querer. Cuando sientes que no es así, que te buscan la edad o que no aguantas los 90 minutos, uno se cansa. Yo me canso, a veces tuve partidos malos, todos lo tenemos, a los '10' le exigen más y lo tengo claro, pero es como que en todo momento tienes que demostrar y a mi edad no tengo que hacerlo. No al hincha, sino que a la gente que trabaja en el club. Como digo, andar mendigando para quedarme no es mi estilo".