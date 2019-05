Walter Centeno: "El primero en relajarse pierde"

El entrenador de Saprissa habló con la prensa luego del empate 1-1 ante Pérez Zeledón, por el partido de ida de las semifinales.

Saprissa consiguió un buen resultado en condición de visitante ante Pérez Zeledón. El empate 1-1 le da una leve ventaja para el partido de vuelta de las semifinales y su entrenador Walter Centeno analizó la serie después del partido.

“En el primer tiempo atacamos más por los costados. Lamentablemente el partido estaba para más pero no se pudo. El empate es justo", declaró el técnico, y agregó: “Esperemos que los resultados se den jugando de esta forma" .

Sobre el encuentro de vuelta, que se disputará el próximo miércoles, Centeno comentó: “Es el miércoles porque si no no habrá jueves. Queremos un jueves, no nos podemos relajar, el primero en relajarse pierde”.

Por último, el entrenador de 44 años de edad agradeció el apoyo de la afición de Saprissa. “Yo nunca tuve una queja sobre la afición. Agradecerles el apoyo que nos brindaron tanto de visitante como de local".