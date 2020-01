Walter Ayala: “El FAS es algo que ya pasó”

El volante fue descartado por Guillermo Rivera y le tocó buscar equipo.



El pase de Walter Ayala le pertenece al FAS, pero el técnico Guillermo Rivera no lo tiene en sus planes, debido a que todavía no estaba apto para jugar con los tigrillos, según lo que declaró el entrenador a los distintos medios de prensa.

Ahora, Ayala jugará con el 11 Deportivo, equipo que es último en la tabla acumulada: “El FAS es algo que ya pasó, ahora me debo al 11 Deportivo. Me siento apoyado por mis compañeros y familia”.

Sobre su integración al equipo fronterizo, Ayala señaló: “Bastante bien, es el equipo de mi ciudad, donde nací, crecí y he tenido sueños. Me han recibido bien, por lo que he conseguido. Pasé un año con el Águila, me salieron bien las cosas y ahora a trabajar fuerte para un torneo complicado”.