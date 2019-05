Vuelve el culebrón Griezmann: Simeone le ve de rojiblanco ante los rumores de que se irá al Barcelona

Koke desea que siga en el equipo y esta semana podría haber una reunión para convencerle de que se quede

Koke ejerce de capitán y lo primero que busca alguien con esa responsabilidad es que los navegantes sigan en el barco, concienciados, remando todos en la misma dirección. Con Griezmann no siempre es fácil predecir el futuro, y por eso el madrileño le quiso recordarle que tiene un sitio en la plantilla si él quiere. "Queremos que siga, que esté motivado y enganchado. Que quiera seguir y hacer historia. Ojalá el día que se vaya sea con una despedida como la de Godín".

Koke elegía sutilmente sus palabras, no daba por hecha su continuidad sino que expresaba el deseo de que esta. Ya el año pasó vivió unos meses de incertidumbre con el jugador francés, en los que estuvo deshojando la margarita sobre si se iba o se quedaba. Finalmente se quedó, pero un año más tarde los rumores vuelven a salir. En la Cadena SER aseguran que "en el Atlético dan por hecho que lo tiene hecho por el Barça, que lo tiene cerrado" pero también que esta semana habrá una reunión al máximo nivel para intentar retenerle.

Simeone no cree que se vaya a marchar. Se le pide que evalúe de 1 a 10 las opciones de que el campeón del mundo permanezca en el Atlético y él no es rotundo, pero recuerda que es jugador del Atlético: "Nunca soy bueno con los números. En la manera que se entregó hoy, la comunión con la gente. Como se compatibilizó con la gente... situaciones que son normales en un futbolista importantísimo que será segundo capitán. Le damos afecto, el club ha trabajado para estar con nosotros. Él nos ha dado alegría, entusiasmo y que quiere estar".

Horas antes, en la previa del partido, era más tajante y no barajaba la opción de que el delantero se marche del club. "Griezmann es nuestro capitán, es importante, no estoy preocupado para nada. Tiene todo para seguir creciendo. Pero no estoy en su cuerpo, el verá. Tiene contrato por dos años más. Es nuestro capitán y si pienso que se puede ir porque sí, no hablaría bien de él... así que no lo pienso", explicaba el técnico rojiblanco.

Griezmann llegó al Metropolitano enfundado en una camiseta de Godín, uno de sus mejores amigos, que ha anunciado su marcha del club. Tiene una cláusula de rescisión de alrededor de 125 millones de euros, un precio que actualmente está en mercado. La pasada temporada se resolvió con una fuerte subida de sueldo y fue comunicada la decisión un documental producido por Piqué justo antes de empezar el Mundial.