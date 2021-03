Vucetich: "En la Liga MX parece que estamos en el Coliseo Romano: vives o mueres”

El ‘Rey Midas’ aceptó no tener temor por una destitución en caso de que continúen los malos resultados en Chivas.

Víctor Manuel Vucetich, director técnico de Chivas, realizó una comparación a nivel cultural ante los antecedentes que el principal sacrificado en una crísis de resultados es el entrenador, calificando el futbol mexicano como el Coliseo Romano.

“A través de los años de experiencia me ha tocado, yo ya sé que en el futbol hay dos opciones nada más: estás o no estás. No hay punto medio, aquí no hay punto medio. A veces la parte fundamental es que si estás, debe haber una lectura de todo lo que estás haciendo, si está bien o está mal. Pero en el futbol mexicano en general siempre se marca ganar o perder, es lo único que significa. Aquí parece que estamos en el Coliseo de Roma, o vives o mueres”, mencionó en conferencia de prensa.

Vucetich mencionó que la estancia del entrenador en ocasiones se mide bajo la aprobación de diferentes actores, siendo consciente de lo que se están jugando.

“Si la gente levanta el dedo vives, si el dedo va abajo mueres, pero a veces sin conocimiento, a veces ni el conocimiento ni la base para poder sustentarlo, es algo que se vive en nuestro entorno, se vive así, se entiende porque así lo hemos vivido, pero de que no es lo correcto, no es lo correcto, está uno consciente de esta situación", agregó.

El ‘Rey Midas’ no tiene temor a las consecuencias de los malos resultados y se vea obligado a no continuar al frente de la entidad rojiblanca. “Hoy día yo ya no vivo con miedo, hoy vivo yo ya con la certeza de que esto es así. No me espanta en lo más mínimo esa situación. Así son las cosas, sabemos que tenemos que buscar el resultado por la importancia del club, sabemos que tenemos que dar el resultado por tanta gente que existe alrededor y que más en estos momentos tan críticos que vivimos de una pandemia, donde a lo mejor la alegría de un equipo como Chivas, que le pueda dar el resultado, eso generaría un aspecto positivo en la sociedad”, señaló.

“Eso es lo que a lo mejor a nosotros nos deja con ese dolo de tristeza porque quisiéramos que este momento lo pudiéramos revertir de una manera positiva. Buscaremos y lucharemos a pesar de todas las circunstancias que se pudieran estar. Si es justo o es injusto, no lo sé, son las bases y sobre las bases estamos trabajando nosotros en ello”, puntualizó.

Chivas volverá a la actividad en el Guardianes 2021 cuando reciba este domingo a Santos Laguna en partido de la Jornada 13 luego de haber pospuesto su visita a Rayados de Monterrey y la Fecha FIFA donde no tuvieron compromisos amistosos más sus seleccionados consiguieron el título en el Preolímpico de la Concacaf y el boleto a Tokio 2020.

El club actualmente está en la décimo sexta posición del torneo con 12 unidades, a un punto de la zona de repechaje y con seis encuentros por disputar: frente a los Guerreros, Cruz Azul, Tijuana, Rayados, Atlas y Tigres de la UANL.