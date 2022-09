Voz de liderazgo: Alexis y Arturo aconsejan a Brereton

Mientras el tocopillano le pide que le entregue y no solo se dedique a recibir, el King cree que aún debe acostumbrarse al fútbol grande.

"Tiene que acostumbrarse a jugar en estas instancias Ben, esto no es la Championship que él juega", avisó Arturo Vidal después del Marruecos 2 Chile 0, en el que Brereton Díaz se demostró en completa soledad y si bien su compromiso defensivo nunca estuvo en duda, no alcanzó a realizar una sociedad fructífera con Alexis Sánchez, quien también habló fuerte en camarines, evidenciando su rol de líder de la Selección tal y como el King de Flamengo.

"Me gustaría que me llegara un pase de gol de Ben y no solo tener que dar yo el pase. Nos faltaba conexión y entender para salir con la presión todos juntos", lamentó Sánchez, que la pasó mucho más de lo que pudo recibir y le pide a su colega de ataque más asociación.

Resumen del partido

"Hay que mejorar muchas cosas. Si los jugadores tomamos lo que el entrenador quiere vamos a volver a ser lo que éramos antes. De aquí a que empiecen las Eliminatorias espero que sí, nos va a ayudar mucho que los jugadores nuevos se vayan metiendo en los grandes equipos de Europa. Nos tienen que ayudar a volver a ser una Selección fuerte. Mejorar es lo único que falta", marcó el King, esperanzado en el siguiente proceso pero con la alerta encendida.

"Hay que seguir con la intensidad que un día tuvimos con Bielsa. La tuvimos al principio, pero no basta, hay que seguir jugando. Como con Bielsa, el entrenador nos pide presionar alto. Pero Marruecos va al Mundial y nos ganó por todos lados", sintetizó Alexis, que también piensa en antaño para construir a futuro. "Hay que ver las cosas como son y tener autocrítica".