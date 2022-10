Volvió el Betis que empequeñece a los rivales

En Roma salió con personalidad, con otra forma de dominar el partido más aplastante, con una aptitud, que no actitud, diferente.

Volvió a aparecer el mejor Real Betis, el dominador. Los encuentros hasta el de ayer en Roma, a pesar de haberse ganado, no representaban al Betis del año pasado. Ese Betis que emergió en la segunda parte en Vigo, que arrinconó a los gallegos con un efectivo menos sobre el terreno de juego, y que a punto estuvo de empatar el partido, fue el que salió ayer en el Olímpico. Porque más allá de la importancia de los tres puntos, ese fue el mejor síntoma mostrado en Roma, ver al Betis que empequeñece a los rivales, sea quién sea el que esté delante.

Ayer salió con personalidad, con otra forma de dominar el partido más aplastante, con una aptitud, que no actitud, diferente. Incluso lo reflejó Pellegrini en rueda de prensa dándole valor a una imagen que debe volver a ser la habitual en cada partido. Cierto es que el Betis le ha ganado a rivales de peso como el Villarreal, pero de todas sus victorias nunca ha sido mejor que nadie. No lo fue ante el Girona y no lo fue ante el Ludogorets. No lo fue ante los castellonenses, ni tampoco al comienzo de campaña contra el Mallorca. En cambio, en la ciudad eterna sí fue superior a su oponente.

Dio el paso adelante que necesita de cara a afrontar el tramo final de esta primera parte del campeonato, la de antes del Mundial. Período decisivo para el devenir de la competición. Porque la segunda mitad será una incógnita. En esos choques va a requerir el carisma que relució ante un aspirante al campeonato italiano. La valentía para ser protagonista en un campo rival, ante 60.000 aficionados y ante un equipo de Mourinho. Tiene que servir de ejemplo para lo que viene, porque cuando las cosas se igualan cualquier casualidad te decanta un partido, pero cuando eres superior no dejas lugar a las dudas.