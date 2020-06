Volver a Cerro Porteño antes de colgar los botines es el deseo de Palito Pereira

El lateral uruguayo siente que pudo haber hecho algo más con la camiseta azulgrana y sueña con regresar a Barrio Obrero.

Álvaro Pereira prepara su vuelta a los entrenamientos con de Asunción, pero en su cabeza sigue estando una idea: ponerse de nuevo la camiseta de Cerro Porteño.

"Se me quedó una espina. Por las lesiones no pude hacer más en Cerro, en su momento me pasó en la selección", comentó el jugador charrúa a la AM780, este sábado.

"Tuve la oportunidad de salir campeón sin jugar, pero me sentí campeón por todo lo que pasé”, explicó el ex- y , argumentando el origen de su sentimiento hacía el Ciclón paraguayo.

Más equipos

“Es un deseo, antes de colgar los botines, volver a Cerro. El cariño de la hinchada sigue intacto", aseguró Pereira, de 34 años.