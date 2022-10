El Tatengue y el Arse se enfrentaron por la 24° fecha del campeonato en Santa Fe.

Unión y Arsenal se enfrentaron en un encuentro válido por la 24° fecha del Torneo de la Liga Profesional. El encuentro en el estadio 15 de Abril no revistió demasiada trascendencia para el local, que valoró muchísimo los tres puntos. Y fue decisivo para el visitante ya que se comprometió aún más en la lucha por evitar el descenso. Si el conjunto del Viaducto ganaba, le sacaba 10 puntos de ventaja a Aldosivi y 11 a Patronato con un partido más y los obligaba a sumar este fin de semana para no quedar prácticamente condenados a irse a la Primera Nacional. Ahora, el equipo de Sarandí debería seguir peleando para no perder la categoría.

¿CÓMO LLEGARON AL PARTIDO?

El Tatengue llega al duelo en un complicado momento deportivo: con el empate 1-1 de la fecha pasada contra Rosario Central llegó a cinco partidos consecutivos sin ganar, pero al menos cortó la racha de cuatro derrotas en fila que llevaba. El conjunto de Gustavo Munúa está virtualmente sin chances de acceder a la Copa Sudamericana 2023 y no corre riesgos en el corto ni en el mediano plazo con los Promedios, por lo que sólo debe jugar para cumplir con el calendario.

El Arse, por su parte, viene de igualar 0-0 contra Newell's, pero de sus últimos 11 partidos apenas ganó uno y se metió solo en la discusión por el descenso, cuando parecía que podía salvarse holgadamente. De todos modos, en Sarandí saben que con ganar dos de los cuatro partidos que le quedan se quedará en Primera otra temporada.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Unión - Arsenal FECHA Sábado 8 de octubre ESTADIO 15 de Abril - Santa Fe HORARIO 18:15 (Hora Argentina)

CÓMO VER POR TV

El partido entre el Tatengue y el Arse será transmitido en Argentina por la TV Pública y por ESPN, por lo que podrá verse sin necesidad de tener contratado el Pack Fútbol. Ambas señales están disponibles en los abonos básicos de todas las cableoperadoras, mientras que el canal estatal también puede verse mediante la TDA.

¿QUIÉN RELATA Y QUIÉN COMENTA ?

Federico Bulos y Fernando Niembro.

CÓMO VER POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Flow, Telecentro Play o DirecTV GO. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES

UNIÓN

Santiago Mele; Francisco Gerometta, Franco Calderón, Diego Polenta, Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Enzo Roldan, Portillo, Kevin Zenón; Ezequiel Cañete, Junior Marabel.

ARSENAL

Alejandro Medina; Christian Chimino, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto, Leonardo Marchi; Braian Rivero, Dardo Miloc, Mauro Pittón, Facundo Kruspzky; Lucas Cano, Sebastián Lomónaco.