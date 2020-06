Viviana Michel anuncia su salida del América

La delantera aceptó que las lesiones sufridas en México mermaron su paso por América.

Viviana Michel, delantera nacida en Guadalajara, confirmó su salida del América para el Apertura 2020 luego de no haber tenido regularidad desde su llegada al Nido por las lesiones.

Michel Lomelí, quien llegó a la Femenil del futbol colegial de , únicamente pudo disputar 78 minutos en tres encuentros desde enero del 2019.

“Hoy me toca despedirme del Club América, el club que me abrió sus puertas y me ayudó a cumplir ese sueño. Me voy sin nada que reprochar, me apoyaron siempre, desgraciadamente las lesiones no me dejaron demostrar lo que tenía por dar, pero aun así crecí y aprendí bastante de ellas y siempre estaré agradecida con el club por no dejarme sola”, publicó la futbolista en su cuenta de Instagram.

La salida de Viviana es una de las catorce confirmadas por la directiva azulcrema, pues también Dayri Hernández, Karen López, Estefanía Fuentes, Karen Maprigat que reportará con Tijuana tras vencer su préstamo, Susana Abundiz, Samantha Arellano, Heidi González, Daniela Alcantar, Destinney Durón, Débora Romero, Nataly Ávila, Dayana Hernández y Reyna Velázquez dejaron la plantilla.