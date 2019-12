Emisarios del Real Madrid seguirían de cerca a defensa mexicoamericano

Si así lo quisiera, el defensor aún se halla en la edad de solicitar su cambio de federación a la FIFA.

Un jugador mexicanoamericano es observado de cerca ni más ni menos que por el . Así lo dio a conocer Octavio Mora, director deportivo del Salamanca de la Segunda División B de . Su nombre es Leonardo Sepúlveda y se desempeña de lateral izquierdo.

“El se ha acercado, de hecho han ido visores del Madrid por un chico que tenemos nosotros que es mexicoamericano (Sepúlveda). Le dan seguimiento, el mismo nos pidió un partido amistoso para ver a nuestros jugadores y poco a poco hemos abierto el mercado español”, reveló el directivo a los micrófonos de Mediotiempo.

¡El poliamor existe!



La prueba de que se puede amar a 2⃣ equipos es Macías. Besó el escudo del León y se marchó, no sin antes despedirse. 🙏



Habló de a su salida. Sin embargo volvió, su cariño fue más grande. ❤



A 'perdonar' y dejar vivir, porque JJ sigue adelante. 💪 pic.twitter.com/wWagLs5gRe — Goal (@goalmex) 12 de diciembre de 2019

Leo tiene 18 años y nació en Corona, California, . Antes de cambiar de equipo defendía los colores del . Ha representado a EE.UU. en categorías menores, aunque todavía está en condiciones de cambiar y elegir el país de sus padres.

El conjunto Charro ha contratado a varios compatriotas aprovechando que no existe un límite para los extranjeros. Y no sólo traen a futbolistas de experiencia, sino a jóvenes Sub 23 que no se consolidan en la pero que pueden continuar su desarrollo en el extranjero.

Por ahora, los Blanquinegros cuentan Martín Galván, Jehu Chiapas, Jorge Enríquez, Néstor Calderón,Ulises Torres y Kristián Álvarez. Además, según la fuente citada, en la filian poseen otros 13.