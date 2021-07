¿Visitante en su propia casa? Los flojos números de River en el Monumental desde la reapertura

Luego de la renovación integral del campo de juego realizada en 2020, el Millonario disputó 11 partidos en su estadio: ganó menos de la mitad.

River aprovechó la pandemia para iniciar una reforma integral del Monumental, que comenzó con la muy necesaria renovación del campo de juego, que se había vuelto un dolor de cabeza cada vez que llovía sobre la Ciudad de Buenos Aires. La ambiciosa obra, que demoró once meses, incluyó la instalación de un césped híbrido de última tecnología y un moderno sistema de riego y drenaje, que vendría a permitir que el césped se mantuviera en óptimas condiciones durante todo el año. Sin embargo, desde que volvió a su casa en febrero de este año, el Millonario no termina de hallarse.

Este domingo 18 de julio, el equipo de Marcelo Gallardo debutó en el flamante Torneo de la Liga Profesional como local frente a Colón y perdió 2-1. Cuatro días antes había retomado también su actividad en la Copa Libertadores en el Antonio Vespucio Liberti y había apenas empatado 1-1 contra Argentinos Juniors. Y en su último encuentro antes del parate por la Copa América, había caído 3-1 contra Fluminense en el cierre de la fase de grupos del torneo continental. En total, ya son tres partidos sin ganar en su estadio, una racha que no se daba desde enero de 2019, pero que esta vez se imprime dentro de una tendencia preocupante.

Desde que volvió a jugar en el Monumental, el 20 de febrero, River disputó 11 encuentros en su cancha y ganó apenas cinco, menos de la mitad: el día del regreso derrotó 3-0 a Rosario Central por la fase de grupos de la Copa de la Liga, luego venció 3-2 a Colón y 4-1 a Aldosivi por el campeonato local y luego sumó otras dos victorias en la Libertadores, ambas 2-1, sobre Junior e Independiente Santa Fe, el día de Enzo Pérez en el arco en pleno brote de coronavirus.

En los restantes seis encuentros, el equipo del Muñeco sumó cuatro caídas (las dos mencionadas del actual semestre, más un 1-0 contra Argentinos y un 2-1 con San Lorenzo en la Copa de la Liga durante la primera parte del año) y dos empates (además del 1-1 con el Bicho de la ida de los octavos, igualó 0-0 con Racing en la Copa LPF). De esta manera, el Millonario consiguió apenas el 51,52% de los puntos desde el regreso a casa, un porcentaje que es incluso peor al que obtuvo como visitante en el mismo período de tiempo: desde aquel encuentro con el Canalla, el conjunto de Núñez jugó 12 encuentros fuera del Monumental (dos en cancha neutral) y tuvo una efectividad del 58,33%, producto de 5 triunfos, 6 empates y una sola caída.

Los números podrían estar asociados a la caída de la influencia de las localías a partir de la falta de público en los estadios, pero la teoría se cae al contrastar el rendimiento actual con el que tuvo River durante los primeros meses del regreso de la actividad, cuando fue local en el estadio de Independiente: durante su estadía en Avellaneda, el equipo de Gallardo también jugó 11 encuentros, pero sumó siete victorias, un empate y tres caídas, para una efectividad del 66,67%, 15 puntos porcentuales más que en la actualidad.

Esos valores conseguidos en el Libertadores de América, de hecho, están mucho más cerca de los números que tenía el conjunto del Muñeco como local antes de la reforma del Monumental: en los 11 partidos anteriores al inicio de las remodelaciones, había sacado el 60,61% de los puntos (6 triunfos, dos empates y tres caídas), un porcentaje muy similar al 60,92% que tuvo si se tienen en cuenta todos los partidos que disputó entre 2019 y la suspensión de la actividad (16 triunfos, 5 igualdades y 8 derrotas).

¿Le está costando al Millonario acostumbrarse a su nuevo campo de juego, en el que prácticamente no trabaja durante la semana y sólo utiliza aproximadamente cada dos semanas? Tras la derrota con Colón, Javier Pinola dijo que no: "Estamos entrenando, nos estamos acostumbrando. Eso ya no es excusa porque vienen otros equipos y te ganan. No juega un rol importante". Sin embargo, las estadísticas parecen demostrar lo contrario: desde que volvió al Monumental, River se siente visitante en su propia casa