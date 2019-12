Vinicius zanja los rumores sobre su cesión: “Me quiero quedar, no pienso en salir del Real Madrid”

Vinicius volvió a sonreír dos meses y medio después tras celebrar un gol. Lo hizo ante el Brujas en un partido en el que fue titular junto a Rodrygo y tras el que conversó con los medios para analizar toda la actualidad.

“¿I r cedido? Me quiero quedar, nunca pensé en salir del . Mi sueño es jugar siempre aquí y hacer historia”.

“ De la pasada temporada con Solari a esta con Zidane no ha cambiado nada, lo que pasa es que ahora somos más jugadores. Zidane cuenta con todos”.

“Siempre es bueno marcar, conmigo no es distinto y quiero siempre marcar. Me quedo con el buen partido para seguir sumando minutos y ayudar al equipo”.

“Estoy feliz por marcar pero no juego para eso si no para ayudar al equipo. Por ejemplo Sterling antes no hacía tantos goles y es un gran jugador. Salí de joven y es difícil”.