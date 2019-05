Vinicius regresa al Real Madrid dos meses después

El brasileño se lesionó de gravedad ante el Ajax. Todavía no ha jugado siquiera con Zidane, quien le ha protegido tras su rotura de ligamentos

El recibe al este domingo, y lo hará con nuevas armas en poder de Zinedine Zidane. Concretamente, Vinicius Junior, uno de los mejores jugadores blancos de la temporada. Y es que el brasileño está por fin listo para reaparecer después de su lesión en el partido ante el Ajax hace aproximadamente dos meses . Así lo adelantó el propio técnico merengue en la rueda de prensa de este sábado: "Está mucho mejor, y está listo ya para entrar en la convocatoria. Necesitaba trabajar, y era el tiempo necesario y previsto con su edad. Que es que Vinicius podría ser mi hijo”, explicaba Zidane .

No obstante, el brasileño llevaba casi dos semanas entrenando con normalidad con el resto del equipo madridista, sin embargo Zidane se resistía a incluirle en una convocatoria alegando que necesitaba todavía más trabajo para ponerse a tono después de tanto tiempo en el dique seco. Y es que la lesión de Vinicius era de gravedad: "rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha". Sin nada en juego a estas alturas, no había ninguna necesidad para Zidane de forzar la reaparición del talentoso extremo. El que sería el debut bajo la batuta de Zidane, puesto que aún no han podido coincidir en partido oficial.

"Vinicius es muy bueno ", añadía Zidane en rueda de prensa . "Es importante en este equipo de cara al futuro. Tiene 18 años, no tiene nada que ver con su edad, o con que tengas que esperarle. Es bueno, se merece estar aquí. Lo único es que como estuvo lesionado hay que ir tranquilo. Veremos en estos tres partidos". La participación de Vinicius en la Copa América de este verano está en el aire después de su lesión, aunque si reaparece antes del final de temporada -como está previsto-, será seguramente citado con la selección brasileña.

A falta de que el Real Madrid oficialice la convocatoria de cara al partido contra el Villarreal -está previsto que sea esta misma tarde-, en principio Zidane no podrá contar con Sergio Ramos, Odriozola ni Benzema, lesionados. Así las cosas, con la vuelta de Vinicius, el técnico galo tendrá que hacer hasta cuatro descartes en la lista de convocados para esta jornada de La Liga.