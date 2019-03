Vinicius profundiza la herida del Real Madrid: sufre una rotura de ligamentos

La lesión del delantero brasileño le demandará dos meses de recuperación, por lo que prácticamente se despide de la temporada.

Si el Real Madrid estaba viviendo su cumpleaños más triste, la lesión de Vinicius Jr. profundiza la herida blanca: según el partide médico emitido este miércoles por el equipo español, el delantero brasileño ha sufrido una rotura de ligamentos de la articulación tirbioperonea de la pierna derecha, por lo que estará de baja al menos dos meses. Así, el joven de 18 años dice prácticamente adiós a la campaña.

Este martes, en el primer tiempo del partido contra el Ajax, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League, Vinicius ha dejado una de las imágenes más impactantes de la temporada al marcharse llorando, a lágrima viva, después de no poder continuar por lesión el encuentro. Lo hacía con los holandeses ganando por 0-2 (acabó 1-4).

Así te contamos la eliminación del Real Madrid

“Fue en una jugada en la que gané en la arrancada pero no logré escapar de la falta. Él me dio un golpe muy fuerte en el pie derecho y la verdad es que me duele mucho. Pero los médicos del club me están intentando calmar, dicen que no es nada para preocuparme", decía el ex del Flamengo en la noche del martes, después de la dura eliminación de los capitalinos a manos del conjunto de Amsterdam.

Sin embargo, los estudios médicos revelaron una lesión más grave de lo esperado. Una rotura de ligamentos que, además de perjudicar al Real Madrid, también frustra uno de los grandes sueños del jugador, que iba a debutar con la Selección de Brasil en los amistosos contra Panamá y República Checa. Evidentemente, Vinicius se cae de esa convocatoria y tendrá más difícil ganarse un lugar en la Copa América de este año, que se celebrará justamente en Brasil.

El artículo sigue a continuación

Así reza el comunicado oficial:

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Vinicius Jr. por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha. Pendiente de evolución".