Vinicius carga contra los árbitros: "Nos pitan mal aposta y va a ser siempre así"

El jugador del Real Madrid señaló que Orsato debió pitar falta de Gabriel Jesús sobre Ramos en la jugadada del 1-1 del City.

El - de ida de los octavos de final de la UEFA tuvo su cuota de polémica y Vinicius no lo dudó a la hora de cargar contra el árbitro Daniele Orsato por no pitar falta de Gabriel Jesús sobre Ramos en la jugada del 1-1 del cuadro inglés.

¿Hubo falta de Gabriel Jesús a Sergio Ramos en el 1-1?

"No nos hundimos físicamente. Gabriel Jesús hace falta en el primer gol. Todo el mundo lo sabe. Pasó en la primera parte conmigo y Mahrez y me pitó falta. Tiene VAR y no quiso ir a verlo. Siempre vienen aquí los árbitros y pitan contra nosotros. Yo vi en el campo que era falta, no me hizo falta verlo en el vestuario. Aquí nos pitan siempre igual. En el partido contra el , la primera tarjeta de Sergio en la primera falta no es normal. ¿Si nos pitan mal aposta? Sí, sí. Somos el equipo con más Champions y más Ligas. Va a ser siempre así", aseguró.

No obstante, el brasileño cree que pueden remontar: "Podemos hacerlo. Vamos a trabajar duro hasta el día 17. En 90 minutos siempre vas a tener tramos que no controlas. Lo controlamos casi todo el partido, menos cinco minutos. La concentración no baja".

Por último espera que la derrota europea no afecte de cara al Clásico ante el del próximo domingo: "No va afectar. Estamos haciendo una gran temporada. Vamos a trabajar duro hasta el domingo".