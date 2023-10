Villarejo acusa a Florentino Pérez de sobornar árbitros y el Real Madrid contesta con acciones legales

“Florentino ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça. El que se atreviera a denunciarle sería un suicida", había dicho el excomisario.

El Real Madrid y Florentino Pérez han emitido un comunicado oficial respondiendo a las acusaciones de José Manuel Villarejo, en las que el excomisario aseguraba que el presidente blanco sobornó árbitros.

La entidad española publicó un comunicado este martes en su página web en el que anuncia que Florentino Pérez tomará acciones legales contra Villarejo: “El presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1″, reza el comunicado.

Villarejo acusó en RAC1 a Florentino de haber comprado árbitros antes de que el FC Barcelona pagara a Enríquez Negreira cuando éste era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y además consideró que Florentino es “intocable”. “Florentino Pérez ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça. El que se atreviera a denunciar a Florentino sería un suicida. Es imposible judicializar nada que afecte a Florentino Pérez. Es intocable”, dijo Villarejo.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, también se refirió a las declaraciones de Villarrejo sobre Florentino: “Ha dicho dos cosas. Que Florentino ha sobornado árbitros y que es intocable. Sobre lo primero, si tiene algo que lo demuestre. Habla mucho. Las tácticas de Villarejo son increíbles y condenables. La segunda parte, sobre que le había dicho Rubalcaba que Florentino es intocable, me lo creo. No es que lo diga Villarejo, es vox populi en este país. Yo también lo digo, es un dato objetivo. Rubalcaba era muy amigo de Florentino, me cuadra todo”.