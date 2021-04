Vigliano rompió el silencio tras su error en Racing - Independiente: "No hay palabras para describir lo que estoy viviendo"

El árbitro, quien será parado por una fecha, se disculpó por su equivocación en el clásico de Avellaneda y desmintió los dichos de Pablo Moyano.

Bronca. Mucha bronca es lo que todavía tiene la mitad de Avellaneda luego del clásico del último sábado. Cuando el partido se moría y se consumaba el empate, Maggi se metió en el área, chocó con Romero y Mauro Vigliano, inexplicablemente, vio penal. Así, Racing se llevó la victoria e Independiente, un enojo justificado e incontenible.

"Tuve un error gravitante y es muy doloroso. Uno decide en una fracción de segundos en un plano único. Las imágenes son elocuentes, pero yo en campo lo vi suficiente como para cobrar. No hay palabras para describir lo que estoy viviendo", expresó Vigliano, quien este lunes posterior al encuentro decidió romper el silencio en TyC Sports. "No entiendo como no vi mejor, hasta el final estuve convencido. Automáticamente, en el vestuario, me di cuenta de que me había equivocado. Me dieron ganas de pedir disculpas y hacer un pozo en la tierra", agregó.

🔥 EL PENAL DE LA POLÉMICA 🔥 ¿Hubo falta sobre el pibe Maggi? 🤔#CopaDeLaLigaxTNTsports pic.twitter.com/c3LKJ8O7MJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 11, 2021

Por otro lado, se refirió a los dichos de Pablo Moyano, vicepresidente del Rojo, quien aseguró que "el penal lo cobró la AFA macrista" y que "mientras Tapia siga en el poder, el club será perjudicado". "Salgo a hablar para desmentir que esto tenga un tinte político. Los árbitros convivimos con el error, pero desmiento que sea una cuestión política", le respondió el referí.