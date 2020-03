VIDEO: Martins pide a todos los bolivianos quedarse en su casa

El delantero boliviano apareció en un video en el que insta a los hinchas a quedarse en su hogar para evitar los contagios por el coronavirus.

Mediante un video en el que se lo aparece sentado en su hotel, Martins deseó que las cosas se normalicen en todo el mundo, pero para eso se debe acatar las órdenes desde los gobiernos centrales que son las de quedarse en casa.

“Quiero mandar un mensaje a la gente de , que se puedan quedar en su casa, que es un momento muy difícil para todo el mundo, pero es la única manera de poder derrotar al coronavirus”, dijo Martins en su video que fue publicado en las distintas plataformas.

“Acaten las leyes del gobierno, no están jugando, esto no es un chiste, es de verdad, hay gente que se está muriendo y no sabes en qué momento pueden llegar a tus familiares”, agregó el delantero en su video.

Martins contó que estuvo en cuando se originó la enfermedad y por eso tuvo que volver a Sudamérica donde llegó el virus que ya va cobrando sus primeras víctimas.

El delantero jugó pocos partidos con el Cruzeiro en el torneo Mineiro que tuvo que ser suspendido por la enfermedad.