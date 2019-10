VIDEO: El criticado mensaje de Alexis Sánchez por las manifestaciones en Chile

Acepto los reclamos para un Chile mejor, pero de forma pacífica y sin destruir los bienes que todos necesitamos. De esa manera nos dañamos nosotros mismos. Los que mas sufren con esto son los niños que no entienden que cosas pasan por culpa de nosotros los adultos. Debemos estar más unidos que nunca por un Chile mejor Hago un llamado a buscar acuerdos y soluciones. Todo por un chile mejor y por los niños que no tienen culpa de nada, ellos son el presente y el futuro de nuestro Chile

A post shared by Alexis Sanchez (@alexis_officia1) on Oct 21, 2019 at 2:12pm PDT