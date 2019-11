VIDEO: Arturo Vidal entre con el hijo de Jaime Pizarro en Colo Colo

El mediocampista aprovecha sus días en el país para mantenerse en forma, y lo hace en un lugar que conocer muy bien, el Estadio Monumental.

Debido a la cancelación del partido amistoso entre y Perú, Arturo Vidal se quedó en el país, pero no por eso no iba a tener trote deportivo.

El King se ha entrenado en particular, y este viernes llegó hasta el Estadio Monumental para entrenar con . El Primer Equipo disputó un amistoso con Santiago Morning, por lo que el King no se quedó sin minutos, y fue hasta las canchas de entrenamiento, donde compartió con la Usb 13 y Sub 14.