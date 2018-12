Vidal llegó acompañado de Messi a la cena navideña del Barcelona

El restaurante Via Veneto, situado cerca de la avenida Diagonal, en el centro de la ciudad, fue el lugar elegido por el Barcelona para celebrar su tradicional cena navideña a pocos días del partido que tendrán ante el Celta de Vigo, en el Camp Nou, por la decimoséptima fecha de La Liga.

El volante chileno Arturo Vidal llegó acompañado de Lionel Messi, con quien ya ha formado una buena dupla dentro de la cancha. De hecho, el ex Bayern Munich ha sido catalogado como el "guardaespaldas" del astro argentino por la nueva faceta que exhibe el oriundo de San Joaquín en el cuadro catalán donde La Pulga es el principal beneficiario.

Junto al capitán del equipo de Ernesto Valverde, también desfilaron hacia el interior del lugar jugadores como Ter Stegen, Gerard Piqué, Rafinha Alcántara, Arthur Melo, Munir El Haddadi y Luis Suárez. Todos sin sus respectivas parejas.

Ousmane Dembélé fue el último en llegar a la cita. Los únicos grandes ausentes a la actividad fueron Philippe Coutinho y el francés Samuel Umtiti. El defensa central sigue su recuperación en Qatar, mientras que el brasileño se encuentra fuera del país aprovechando los días de descanso que le brindó el técnico blaugrana.

Este jueves regresaron a su sesión de entrenamientos, en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, con miras al encuentro ante los Celtistas, cuadro que está situado en el noveno lugar de la tabla con 21 unidades. Los locales se encuentran posicionados en la plaza número 1 de la clasificación con 34 puntos.

Arturo Vidal arrives at Via Veneto wearing a leather jacket and ripped jeans on Wednesday

Defender Gerard Pique makes his entrance at the restaurant in Barcelona city centre pic.twitter.com/EC5cut9XQE — Lilian Chan (@bestgug) 20 de diciembre de 2018