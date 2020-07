Vidal entró desde el banco para colaborar en el descenso del Espanyol

El volante chileno fue suplente en la victoria del Barcelona, que los deja a un punto del Real Madrid en su lucha por el título.

Pese a no ser titular, Arturo Vidal mantiene su consideración en el engranaje de Quique Setién partido a partido. Y en una nueva edición del derbi catalán, ante un golpeado , no fue la excepción. no podía permitirse dejar escapar ningún punto para mantenerse en la lucha por el título con liderando la clasificación. Y cumplió.

En el Camp Nou, el volante chileno sumó su decimocuarta participación consecutiva, ya sea como estelar o desde el banquillo. En el cruce anterior con los Periquitos, el ex Bayern Munich había sido protagonista al anotar el 1-2 con un cabezazo, en duelo que se selló con empate en Cornellá en el primer duelo del año para los culés.

Pero esta vez la balanza se inclinó a favor de los blaugranas, decretando -de paso- la pérdida de categoría de los blanquiazules, equipo que consiguió su último triunfo ante los Blaugranas en 2009.

“Creo que no es el Barcelona el que lo manda a Segunda. Es un proceso de mucho tiempo. Son las circunstancias. Esto es consecuencia de un proceso que ahora llega a su fin”, había anticipado el entrenador en la rueda de prensa previa.

En lo futbolístico, el cuarto goleador del Barça, solamente superado por Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, ingresó a la cancha en el minuto 70 en reemplazo del francés. Y es que el DT cántabro volvió a realizar modificaciones optando desde el arranque por Sergi Roberto, Busquets y Rakitic. El formado en , anteriormente con cinco titularidades al hilo, se mostró activo en el mediocampo y en ofensiva, aunque estuvo lejos de anotar.

El comienzo no fue alentador para los dueños de casa con el equipo de Rufete mostrando mejor cara con un par de ocasiones claras e incluso un disparo al poste; sin embargo, el complemento fue distinto.

Por un lado, un Barça dominador y, por otro, un cuadro que generó muy poco peligro en el arco de Marc-André ter Stegen. Con diez hombres en cancha para cada lado, tras las expulsiones de Ansu Fati para los locales y de Paul Lozano por los forasteros, el uruguayo fue el encargado de anotar el único tanto del encuentro al minuto 56’ tras culminar una buena triangulación del tridente ofensivo. Ese tanto le significó al oriental transformarse en el tercer máximo anotador en la historia de la institución, superando a Kubala, con 195 tantos convertidos.

Sobre el final, el juez tuvo que recurrir al VAR para revisar una supuesta mano del mediocampista nacional en el área tras un remate de Darder, pero fue desestimado.

Con este resultado, el equipo del de San Joaquín quedó a un punto de los Merengues, a la espera de lo que haga el equipo de Zinedine Zidane el próximo viernes ante el . Se mantiene en carrera, y ahora deberá pensar en el próximo desafío de este sábado, en su visita al , 13 colocado.

