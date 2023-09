Víctor Mollejo se disculpa tras celebrar un gol del Zaragoza tocándose los genitales: "Es un gesto que no corresponde con la educación que yo tengo"

El delantero del conjunto maño, canterano del Atlético de Madrid, tuvo que salir a pedir perdón tras el festejo de su diana ante el Cartagena.

El Real Zaragoza ganó 1-3 en casa del Cartagena pero una de las imágenes de ese triunfo maño fue el lamentable festejo que protagonizó Víctor Mollejo. Tras marcar el tercer gol de su equipo, el canterano del Atlético de Madrid se tocó los genitales en una actitud que podría costarle una sanción por parte de LaLiga.

Y es que la imagen se volvió viral en las redes sociales, generando una oleada de reacciones negativas y rechazo por parte de la comunidad futbolística y los aficionados.

El mismo domingo 10 de septiembre, el delantero del conjunto maño, ex del Getafe, quiso pedir disculpas por su reprochable celebración. "Quiero pedir disculpas. Es un gesto que, evidentemente, no corresponde con la educación que yo tengo", dijo Mollejo en un vídeo que publicó el Zaragoza en sus redes sociales.

Y agregó: "Ahora en frío me arrepiento mucho, ojalá haberlo cambiado. Quiero decir que no era nada significativo y no iba dirigido a nadie. No es excusa, pero no era nada significativo. Pido disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas. Desde aquí decir que lo siento, y ya está".