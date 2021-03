Del Bosque a Goal: "España tiene muchas opciones de llegar a la final de la Eurocopa"

El técnico que dio a España su segunda Eurocopa cree que puede haber una tercera y descubre en Goal su mejor momento y la fuerza real de un vestuario

Con él, España ganó un Mundial y una Eurocopa . Con razón se le otorgó el título de Marqués y doscientos reconocimentos más que le hubieran concedido, habrían resultado merecidísimos, porque no fue fácil tomarle el relevo a Luis Aragonés y hacerlo como lo hizo, en un país que ya se estaba acostumbrando a ganar y prescindiendo de hombres, hasta entonces, intocables. Vicente del Bosque (Salamanca, septiembre 1950) estuvo 8 años al frente de la considerada, hasta el momento, etapa de oro del futbol español de selecciones y hoy cuenta, en Goal , sus impresiones sobre el futuro más inmediato de la sefutbol.

Queda poco ya para junio. Luis Enrique ya tiene tomadas las decisiones más importantes ¿verdad?

"Es normal que Luis Enrique tenga ya unos fijos. Es probable que aún le quede alguna decisión pendiente. Pero una lista de 30 sí la tiene, Lo malo es que luego tendrá que eliminar a alguno de los que han participado en la clasificación. Son las decisiones que debe tomar un seleccionador".

Luego volvemos a él pero hábleme ahora de sus recuerdos, de su mejor momento en aquella Eurocopa de 2012

”Estábamos en una dinámica ganadora. Habíamos ganado un Mundial y una Eurocopa en 2008. Eran momentos felices. Un momento extraordinario: un buen equipo, un estilo de juego reconocido, una muy buenas relaciones personale. Todo estaba a favor. Llegamos en el mejor momento posible. Incluso creo que mejor que en el Mundial".

¿Cómo era aquel vestuario?

”Muy cómodo. Para nosotros fue muy fácil. La verdad es que, si miro hacia atrás, tanto en el Real Madrid como en la selección, no hemos tenido grandes problemas. Tendría que escarbar mucho para encontrar un comportamiento no adecuado. Puede surgir alguna cosa, en un vestuario, en momentos puntuales y como en cualquier familia pero el comportamiento fue correctísimo. Es más, estamos muy agradecidos porque es muy importante que un vestuario funcione bien. Si un vestuario no funciona bien…mal asunto ".

Algo de responsabilidad tendrán usted y su equipo en ese buen funcionamiento

"Pues hombre, igual una buenas relaciones valen más que muchas sesiones de duros entrenamientos . Pero hay que apuntárselo a ellos, aunque es verdad que nuestro carácter contribuyó a que tuviéramos esas buenas relaciones. Creo que no hicimos nada extraordinario y siempre nos comportamos de la manera que creíamos que más podía contribuir a que ese grupo fuera mejor".

Volvamos a 2012 ¿Con que momento se queda?

"En la Eurocopa vivimos el que, seguramente, fue el mejor partido de toda nuestra trayectoria con la selección. Hubo partidos aislados que fueron buenos. Pero la final contra Italia en Kiev fue fantástica. No sólo por la tranquilidad del resultado. Creo que hicimos lo que nos gustaba hacer a nosotros. Jugamos sin delanteros, prácticamente. Jugamos con tres hombres que sonaban a centrocampistas: Cesc, Silva e Iniesta. Y ese partido lo jugamos como a nosotros nos gustaría que fueran todos: con buena posesión del balón, tener profundidad, no tener apuros defensivos….un equipo casi perfecto"

Su selección la conformaban finos estilistas. Hoy se lleva el jugador más físico ¡Cómo cambian las cosas!

”Las cualidades de un equipo van evolucionando. A veces te toca un equipo más físico que otros. Pero lo importante siempre es lo mismo: que domine el juego, que tenga la posesión, que no tenga muchos líos defensivos, que se junte bien a la hora de defender. Claro que tienes que llegar a puerta. Es verdad que, en el fútbol, se ha producido una evolución. Ahora se inicia el juego desde más atrás, nos preocupamos mucho de unas transiciones rápidas... pero siempre ha existido ésto. Lo que debe imperar es un principio: lo que hagas, hay que hacerlo bien".

¿Cree usted que el fútbol español está en crisis?

”No se puede hablar hasta no acabar la temporada. Todavía tenemos aspiraciones en la Champions. Hay que esperar. Han sido muchos años los que llevábamos manteniendo una hegemonía en Europa a nivel de clubes. Y si fuera cierto lo de la crisis, hay que tener en cuenta que hay grandes ligas que también pueden llegar a dominar el fútbol en Europa, como la inglesa, la francesa o la alemana o italianos, incluso".

Lo anormal es lo que ha venido sucediendo en los últimos 15 años en el fútbol europeo ¿no le parece?

”Si echo la vista un poco atrás hasta el Valencia llegó a dos finales de Champions, el Deportivo de la Coruña, el Villarreal se acercó, también, el Sevilla ha sido campeón de la Europa League muchos años; por no hablar de Real Madrid, Atleti y Barcelona que siempre han mantenido el tipo. No podemos ser tan catastrofistas".

¿Ve a España ganando una Eurocopa o estamos en una fase de transición?

”Estamos con opciones de llegar hasta el final. Creo que tenemos una muy buena selección. Lo hemos demostrado. Si miras cómo ganamos a Alemania, de una forma brillante y dando una imagen magnífica. Si mantenemos esa regularidad seguro que vamos a tener muchas opciones".

¿No ha habido demasiado vaivén en las convocatorias?

"No. La baraja de jugadores, Luis Enrique la tiene clara. No le veo con muchas dudas. Ha acercado a muchos jugadores a la Selección, que es bueno. Pero luego sólo se podrá llevar a 23. Y siempre tienes dudas. Yo, por lo menos, las tenía. El mayor miedo es que uno no tenga dudas. Eso es peligroso ".

Dudas, por ejemplo ¿en la portería?

"Tenemos buenos porteros, jóvenes. Se están adaptando bien. El portero es uno de los puestos que más ha evolucionado. Ahora se juega más con los pies. Podemos estar tranquilos. Tenemos muy buenos porteros. Ese no será el mayor problema"

Sus favoritos para la Eurocopa son... y no se vale decir que el que mejor llegue

”Francia anda muy bien. Italia ha recobrado fuerza, a nivel de selección, Inglaterra y Alemania. Y, por supuesto, España".