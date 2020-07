Viceministro de Salud criticó los abrazos en los partidos, pero luego pidió disculpas

Una de las máximas autoridades sanitarias reclamó públicamente el comportamiento de los futbolistas, en el momento del festejo de los goles.

El protocolo sanitario de la APF pide que los jugadores no escupan, estornuden y eviten los abrazos en en el campo de juego, esto último al momento de celebrar una conquista.

Sin embargo, estos puntos no conllevan una sanción disciplinaria de parte del árbitro y solo es una recomendación.

En uno de los goles de Cerro Porteño contra Libertad, este último martes, hubo abrazos entre futbolistas y este hecho motivó al doctor Julio Rolón, viceministro de Salud de , a hacer una captura de pantalla que compartió en su cuenta de Facebook, y a la que agregó un duro reclamo.

“Se les pidió bien que este tipo de festejos no se puede. Está en el protocolo de la APF, clarito. ¿Qué parte de no se puede, no entienden?. Después le van a culpar al laboratorio central del MSP. No hay caso, gran siete. Perdón, pero se les pidió bien y demasiadas veces”.

Este reclamo en redes sociales generó una reacción negativa por parte de los hinchas, quienes cuestionaron al doctor Rolón y, de paso, le recordaron las irregularidades que son denunciadas a diario por el mal manejo de los recursos para combatir el coronavirus en el territorio paraguayo.

"Esa reacción fue de protección del fútbol, nada más que eso, porque es una recomendación que figura en el protocolo médico. Si ofendí a la hinchada de Cerro, pido disculpas. Jamás fue una expresión anticerrista, para nada", dijo Rolón horas después, en una entrevista concedida a la AM970 de Asunción.

"Después analicé lo que puse y un abrazo transmite tanto. Al fútbol lo tenemos que cuidar entre todos", reflexionó la autoridad sanitaria, cambiando totalmente su postura en cuanto a los festejos de un gol dentro del campo de juego.