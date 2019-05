Veracruz tiene hasta el lunes para no descender

Los Escualos recién habían depositado los 120 millones de pesos para no perder la categoría en la Liga MX.

podría jugar el próximo torneo en el por un adeudo existente con Montevideo Wanderers.

En entrevista con Goal, Gabriel Blanco, presidente del conjunto uruguayo, detalló que el conjunto tiburón aún no ha realizado el pago de 224 mil 500 dólares más intereses por los derechos de formación de Matías Santos, por lo que en caso de no recibirlo, recurrirán este lunes a la FIFA para solicitar su descenso.

“Estamos en una condición que realmente no queremos ejecutar es que ellos bajen de categoría (descenso), esperamos que antes del lunes se resuelva la situación sino ese día estaríamos solicitando (a FIFA) el descenso”, mencionó.

“Nosotros hace dos años aproximadamente tuvimos que iniciar un juicio contra Veracruz por no haber pagado los derechos de formación de Matías Santos que se llevaron de nuestro club en condición de libre, hemos pasado por las diferentes etapas del proceso que FIFA lo indica, a la fecha no hemos tenido el pago. Son 244 mil 500 dólares más intereses, rondarán los 260 mil dólares aproximadamente”, recordó el dirigente.

Blanco se dijo sorprendido por las acciones que tomó Veracruz para permanecer en Primera División. “La verdad es que es algo que nos ha llamado la atención, que hayan podido pagar tantos millones a otras deudas que tenían, entiendo que se olvidaron de nosotros o no sé que sucedió con nuestra deuda, nuestra deuda tiene la misma importancia”, señaló en referencia a los 120 millones de pesos que saldó Fidel Kuri por los derechos de permanencia.

En el contexto de la “financiación de la deuda”, aclaró. “Nosotros conceptualmente entendimos que la financiación ya se la dimos durante dos años, desde hace dos años debieron haber hecho ese pago y no lo han hecho con lo cual nosotros no estaríamos dispuestos a aceptar fórmulas de pago, eso lo intentamos en su momento, comunicarnos con ellos sin respuesta hace dos años, en aquel momento no había ningún problema de aceptar una forma de pago, hoy ya dos años y algo después ya no”

¿Cuál ha sido la respuesta de la FIFA?, se le cuestionó. “En su momento el fallo fue favorable, nos dio la razón, ya hace mucho tiempo de eso, después hubieron otras instancias donde se puede apelar, pasaron esas instancias y FIFA siguió fallando a favor nuestro con lo cual desde hace un mes es un fallo firme, tiene como consecuencia las sanciones que mencionabas, primero la quitada de puntos, luego la solicitud del descenso de categoría”.

El pasado 15 de abril, el organismo internacional determinó ‘quitar’ los seis puntos que acumulaba Veracruz y una multa de 15 mil francos suizos por el adeudo, ‘perdiendo’ la categoría deportivamente unas semanas después. O pagan los Tiburones con intereses, o estarán jugando el próximo año futbolístico en el Ascenso.