Ver EN VIVO Sevilla vs Barcelona por DirecTV Sports, de la Liga de España: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga, Barcelona visita a Sevilla en el estadio Sánchez-Pizjuán.

Sevilla recibe a Barcelona en partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga. Con el estadio Sánchez-Pizjuán como escenario, los culés buscan presionar a los dos lideres del campeonato, pero tendrán enfrente a un rival con una plantilla importante que no ha arrancado con el pie derecho el campeonato.

El Barca se presenta al compromiso después de vencer por marcador de 4-0 a Real Valladolid con un doblete de Robert Lewandowski y goles de Sergi Roberto y Pedri. Los dirigidos por Xavi son terceros en el tablero con 7 puntos, un par por debajo del Real Madrid y Real Betis.

Por su parte, los Blanquirrojos perdieron frente a Almería por 1-2 en la jornada 3, a pesar de la anotación de Oliver Torres. El cuadro a cargo de Julen Lopetegui ocupa el sitio 15 del torneo con apenas una unidad.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Sevilla - Barcelona FECHA Sábado, 3 de septiembre ESTADIO Sánchez-Pizjuán - Sevilla, España HORARIO 16:00 (Hora Argentina, Brasil), 15:00 (Hora Chile) 14:00 (Hora México y Colombia), 21:00 (Hora España), 12:00 (PT) Y 15:00 (ET) (Hora USA),

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports, con la excepción de Brasil, donde la transmisión tendrá lugar en Star+. En México se podrá disfrutar del compromiso por Sky Sports, mientras que en Estados Unidos será por ESPN+. Finalmente, en España pasarán el duelo por Movistar LaLiga.

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Barcelona y Sevilla estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en Brasil en Star+.

FORMACIONES

SEVILLA

BARCELONA



