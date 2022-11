Ver EN VIVO ONLINE Uruguay vs. Corea del Sur por el Mundial Qatar 2022: TV, streaming y canal

En partido correspondiente al Grupo H del Mundial de Qatar 2022, Uruguay se enfrenta a Corea del Sur en el estadio Ciudad de la Educación.

Uruguay y Corea del Sur se enfrentan en partido correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial de Qatar 2022. Con el estadio Ciudad de la Educación como escenario, se presenta una de las selecciones más incomodas de enfrentar, ante un rival que busca avanzar a rondas de eliminación directa por tercera vez en su historia.

La Celeste se presenta al compromiso después de clasificar en la eliminatoria de la Conmebol como tercer lugar, por detrás de Brasil y Argentina. En la Copa América de 2021 y 2019 alcanzaron los cuartos de final. Los sudamericanos ganaron los mundiales de 1930 y 1950.

Por su parte, los Tigres de Asia clasificaron a su décimo primer Mundial, sumando ya 10 de manera consecutiva. Coreal del Sur clasificó a Qatar 2022 como segundo de grupo de la fase final de la eliminatoria de la AFC, por detrás de Irán. En la Copa Asiática de 2019 llegaron hasta los cuartos de final.

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Uruguay - Corea del Sur FECHA Jueves, 24 de noviembre ESTADIO Ciudad de la Educación - Al Rayyan, Qatar HORARIO 10:00 (ARG, BRA, CHI), 08:00 (COL) 07:00 (MEX), 14:00 (ESP), 05:00 (PT) Y 08:00 (ET) (USA),

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports, TyC Sports y la TV Pública, en España se podrá disfrutar por la 1 TVE, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Chilevisión y Canal 13. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports, RCN y Caracol.

País Canal Argentina DirecTV Sports (610-619), TV Pública (11-Flow, 8 Telecentro, 121 DirecTV), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619), RCN (135/DirecTV), Caracol (132/DirecTV) México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish)

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Uruguay y Corea del Sur estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

FORMACIONES

URUGUAY

COREA DEL SUR



