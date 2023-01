Ver EN VIVO ONLINE Real Madrid vs Valencia por DirecTV Sports, de la Supercopa de España: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España 2023, Real Madrid enfrenta a Valencia en el estadio King Fahd.

Real Madrid y Valencia se encuentran en partido correspondiente a la semifinal de la Supercopa de España 2023. Con el estadio King Fahd como escenario, dos de los clubes más importantes del futbol español buscan dar un paso rumbo a la posibilidad de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Real Madrid vs. Valencia en directo por las semifinales de la Supercopa de España

Los Merengues clasificaron como campeones de LaLiga en la temporada 2021-22, además son los actuales ganadores del torneo, al conquistar la edición anterior con triunfos sobre Barcelona (3-2) y Athletic Club (2-0). El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha levantado el trofeo en 12 ocasiones.

Por su parte, los Chés obtuvieron su boleto a la competencia tras ser subcampeones de la Copa del Rey 2021-22. En su historia suman la Supercopa de 1999, además de perder el juego por el título en los años de 2002, 2004 y 2008. El cuadro a cargo de Gennaro Gattuso se encuentra actualmente en la décima primera posición de liga con 19 puntos.

Guía de LaLiga 2022/2023: cuándo empieza, fechas, equipos, ascensos, descensos y calendario

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Real Madrid - Valencia FECHA Miércoles 11 de enero ESTADIO King Fahd - Riad, Arabia Saudita HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP), 14:00 (ET) y 11:00 (PT) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports. En España pasarán el duelo por Movistar y en México por Sky Sports

Argentina 610-611/1610-1611 Colombia 610 y 619 Chile 610-611/1610-1611 México 1510

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Real Madrid y Valencia estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go. En México se podrá seguir por Blue to Go.

FORMACIONES

REAL MADRID

Courtois, Militao, Rüdiger, Nacho, Vásquez, Kroos, Camavinga, Valverde, Vinícius, Rodrygo, Benzema

VALENCIA



Mamardashvili, Thierry, Cenk, Cömert, Gayá, Musah, Almeida, Lino, Lato, Kluivert, Cavani