Ver EN VIVO ONLINE Flamengo - Fortaleza por el Brasileirao: cuándo y dónde es, a qué hora, formaciones y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

El equipo dirigido por Jorge Sampaoli buscará seguir por la senda triunfal para no descolgarse de los primeros puestos.

No hay descanso para el Flamengo. Luego de enfrentar al Aucas, por el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, el equipo que conduce Jorge Sampaoli recibe a Fortaleza en el marco de la decimotercera fecha del Brasileirao 2023-24.

El Rubro-Negro llega a esta cita con el ánimo a tope después de regresar a la victoria tras su traspié frente a Red Bull Bragantino que le significó cortar una racha de diez encuentros consecutivos sin caer en todas las competencias.

El Mengão se impuso por 2-3 al Santos, en cotejo en el que volvió a ser pieza fundamental Erick Pulgar, autor del tanto decisivo del triunfo en Vila Belmiro.

El nacido en Antofagasta recibió un pase de Gerson dentro del área, se acomodó hacia la derecha y disparó al segundo palo para vencer la resistencia del portero João Paulo y así gritar por segunda vez con la camiseta del Tricampeão en su séptimo encuentro como titular en el certamen doméstico. Arturo Vidal, en tanto, no se movió de la banca de suplentes. Se trató del tercer encuentro en fila en el que el ex Inter de Milán no entra en la consideración del ex entrenador de La Roja.

Desde la otra vereda, el Tricolor do Pici viene de doblegar al Atlético Mineiro en Castelão, resultado que los mantuvo en el octavo lugar con 20 puntos, dos menos que el Fla, tercer colocado a ocho del líder Botafogo.

El antecedente más reciente entre ambos clubes se produjo el pasado 28 de septiembre de 2022 y fue festejo de los que actualmente comanda Juan Pablo Vojvoda por 3-2 gracias a un doblete de Pedro Rocha Neves y otro tanto de Caio Alexandre. Gabigol, por duplicado, fue el autor de los descuentos. De hecho, el conjunto rojinegro no logra derrotar a su rival de turno desde octubre de 2021.

FLAMENGO VS. FORTALEZA: FECHA Y HORA DEL INICIO

PARTIDO Flamengo - Fortaleza FECHA Sábado, 1 de julio HORA 17:30 ESTADIO Maracaná

CÓMO VER FLAMENGO VS. FORTALEZA ONLINE: CANALES Y TRANSMISIONES

El juego entre el Mengão y el Tricolor do Pici se podrá seguir en vivo y en directo desde la plataforma de streaming de Star+ que ofrece una suscripción mensual y una anual. También se puede ver desde Fanatiz que, a través de una suscripción mensual, te permite acceder a sus contenidos por cualquiera de tus pantallas o dispositivos móviles favoritos.

CARA A CARA: LOS ÚLTIMOS CINCO ENFRENTAMIENTOS

FECHA RESULTADO 27 septiembre 2022 Fortaleza 3-2 Flamengo 4 junio 2022 Flamengo 1-2 Fortaleza 8 octubre 2021 Fortaleza 0-3 Flamengo 22 junio 2021 Flamengo 2-1 Fortaleza 26 diciembre 2020 Fortaleza 0-0 Flamengo

