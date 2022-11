Ver EN VIVO ONLINE España vs. Alemania por el Mundial Qatar 2022: TV, streaming y canal

La Roja enfrenta a Las Águilas luego de conseguir la mayor goleada de su historia en un Mundial. Será el quinto duelo entre ambos en una máxima.

España y Alemania se citan en el Estadio Al Bayt, en duelo correspondiente por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Qatar 2022. El seleccionado que dirige Luis Enrique arrancó su participación pisando fuerte en la cita de Medio Oriente logrando la mayor goleada mundialista de su historia al derrotar por 7-0 a su similar de Costa Rica dando serias señales de ser un serio candidato para pelear por el trofeo.

El combinado de Hansi Flick, en tanto, viene de sufrir una sorpresiva caída por 1-2 ante Japón, el que significó el segundo bombazo en la justa asiática luego de la derrota de Argentina en manos de Arabia Saudita. La tetracampeona lo ganaba gracias a un tanto de İlkay Gündoğan, pero los nipones lo dieron vuelta con dos goles en el segundo tiempo.

Consignar que el historial general marca que ambos representativos se han enfrentado en 25 ocasiones, con una leve ventaja de los germanos: nueve contra ocho. En Mundiales fueron cuatro veces, con dos éxitos de los teutones y una victoria de La Roja.

Otros antecedentes:

Este será el quinto encuentro entre España y Alemania en la Copa del Mundo de la FIFA, la mayor cifra de España contra cualquier rival en la competición (también cinco contra Brasil). No pudo ganar ninguno de sus primeros tres contra Alemania (1E 2D), pero ganó el más reciente por 1-0 en la semifinal de 2010 en el camino a levantar el trofeo.

Este será el quinto encuentro entre España y Alemania en la Copa del Mundo de la FIFA, la mayor cifra de España contra cualquier rival en la competición (también cinco contra Brasil). No pudo ganar ninguno de sus primeros tres contra Alemania (1E 2D), pero ganó el más reciente por 1-0 en la semifinal de 2010 en el camino a levantar el trofeo. Alemania ha ganado solo uno de sus últimos siete encuentros con España en todas las competiciones (2E 4D), ganando 1-0 en un partido amistoso en noviembre de 2014. Sin contar partidos amistosos, los germanos no han derrotado a España desde la Euro de 1988 /2-0), empatando dos y perdiendo tres desde entonces.

Alemania ha ganado solo uno de sus últimos siete encuentros con España en todas las competiciones (2E 4D), ganando 1-0 en un partido amistoso en noviembre de 2014. Sin contar partidos amistosos, los germanos no han derrotado a España desde la Euro de 1988 /2-0), empatando dos y perdiendo tres desde entonces. Alemania ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de la Copa del Mundo, tantos como en los 21 anteriores. Ha perdido dos seguidos en la competición por tercera vez (también en 1958 y 1982), y nunca ha perdido en tres partidos consecutivos de la Copa del Mundo antes.

Alemania ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de la Copa del Mundo, tantos como en los 21 anteriores. Ha perdido dos seguidos en la competición por tercera vez (también en 1958 y 1982), y nunca ha perdido en tres partidos consecutivos de la Copa del Mundo antes. España ganó su primer partido de la Copa Mundial 2022 contra Costa Rica 7-0, su mayor victoria en la historia en una fase final. En solo tres ediciones anteriores de la Copa del Mundo, España ganó sus dos primeros partidos: 1950, 2002 y 2006.

España ganó su primer partido de la Copa Mundial 2022 contra Costa Rica 7-0, su mayor victoria en la historia en una fase final. En solo tres ediciones anteriores de la Copa del Mundo, España ganó sus dos primeros partidos: 1950, 2002 y 2006. Alemania ha perdido su primer partido de la fase de grupos tanto en 2018 como en 2022, habiendo perdido su primer partido en solo una de sus 18 participaciones anteriores en la Copa del Mundo. Nunca antes han perdido dos partidos seguidos de la fase de grupos en la misma edición de la competición.

Alemania ha perdido su primer partido de la fase de grupos tanto en 2018 como en 2022, habiendo perdido su primer partido en solo una de sus 18 participaciones anteriores en la Copa del Mundo. Nunca antes han perdido dos partidos seguidos de la fase de grupos en la misma edición de la competición. España ha marcado 16 penaltis en la Copa del Mundo, la mayor cantidad de cualquier nación en la historia de la competición (sin incluir tandas de penalti). Sin embargo, Alemania no ha encajado un gol de penalti en el tiempo reglamentario de un partido de la Copa del Mundo desde 1990 contra Holanda, con una racha continua de 45 partidos en el torneo sin encajar desde el punto de penalti fuera de las tandas.

España ha marcado 16 penaltis en la Copa del Mundo, la mayor cantidad de cualquier nación en la historia de la competición (sin incluir tandas de penalti). Sin embargo, Alemania no ha encajado un gol de penalti en el tiempo reglamentario de un partido de la Copa del Mundo desde 1990 contra Holanda, con una racha continua de 45 partidos en el torneo sin encajar desde el punto de penalti fuera de las tandas. La derrota de Alemania por 2-1 ante Japón en la J1 puso fin a una racha de 29 partidos consecutivos de la Copa del Mundo sin perder tras haber marcado al menos un gol (25V 4E) y su última derrota de este tipo fue también una derrota por 2-1 después de haber marcado el primer gol ante Bulgaria en los cuartos de final de 1994.

La derrota de Alemania por 2-1 ante Japón en la J1 puso fin a una racha de 29 partidos consecutivos de la Copa del Mundo sin perder tras haber marcado al menos un gol (25V 4E) y su última derrota de este tipo fue también una derrota por 2-1 después de haber marcado el primer gol ante Bulgaria en los cuartos de final de 1994. En su último partido ante Costa Rica por 7-0, España registró un 81,9% de posesión, marcando un nuevo récord desde que Opta dispone de este dato en el Mundial (desde 1966), superando el 80,3% de Argentina ante Grecia en 2010.

En su último partido ante Costa Rica por 7-0, España registró un 81,9% de posesión, marcando un nuevo récord desde que Opta dispone de este dato en el Mundial (desde 1966), superando el 80,3% de Argentina ante Grecia en 2010. En la victoria de España por 7-0 sobre Costa Rica se vieron seis goleadores diferentes, la mayor cantidad que la nación ha tenido en un solo partido de la Copa Mundial. El más joven de ellos fue Gavi que, con 18 años y 110 días, fue el tercer goleador más joven de la historia de un Mundial, solo superado por Manuel Rosas en 1930 (18 años y 93 días) y Pelé en 1958 (17 años y 239 días).

En la victoria de España por 7-0 sobre Costa Rica se vieron seis goleadores diferentes, la mayor cantidad que la nación ha tenido en un solo partido de la Copa Mundial. El más joven de ellos fue Gavi que, con 18 años y 110 días, fue el tercer goleador más joven de la historia de un Mundial, solo superado por Manuel Rosas en 1930 (18 años y 93 días) y Pelé en 1958 (17 años y 239 días). Ilkay Gündoğan ha marcado nueve goles en 22 partidos con Alemania desde principios de 2021, después de marcar ocho goles en 42 partidos con la selección nacional entre 2011 y 2020. Quiere convertirse en el primer jugador en marcar en los dos primeros partidos de Alemania en una Copa del Mundo desde Miroslav Klose en 2002.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber del partido:

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO España - Alemania FECHA Domingo, 27 de noviembre ESTADIO Al Bayt HORARIO 20:00 de España, 16:00 de Argentina y Chile, 13:00 de México, 14:00 de Colombia y Estados Unidos.

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y la TV Pública, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal Argentina DirecTV Sports (610-619), TV Pública (11-Flow, 8 Telecentro, 121 DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619), RCN (135/DirecTV), Caracol (132/DirecTV) México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish)

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre España y Alemania estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES Y SUPLENTES