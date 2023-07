Ver EN VIVO ONLINE Chaco For Ever vs. Tristán Suárez por TyC Sports, Primera Nacional 2023: formaciones, cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

El Gigante de la Avenida será el escenario que albergará el cruce entre Chaco For Ever y Tristán Suárez quienes este domingo, a partir de las 16:00, se enfrentan en compromiso correspondiente a la vigésimo tercera fecha del Grupo B de la Primera Nacional 2023.

¿Cómo llegan? El Albinegro viene de caer derrotado a manos de Chacarita, que hizo sus deberes en Villa Maipú con una conquista de Luciano Giménez. Con esto, los de Diego Osella frenaron una racha de dos victorias en fila y siguen sin poder salir de la parte baja. Con 19 unidades miran de reojo la zona de descenso al igual que el Lechero que tiene dos menos.

El conjunto que entrena Gabriel Di Noia, en tanto, salta al Juan Alberto Garcia después de ser goleado por Independiente Rivadavia que, de paso, reafirmó su liderazgo con el sueño del ascenso intacto: el Tambero acumula once encuentros consecutivos sin ganar.

El antecedente más reciente entre ambos clubes se produjo el 18 de marzo en Ezeiza y finalizó con una remontada 2-1 gracias a una conquista de Gonzalo Bergessio en el tiempo añadido.

Vale precisar que el campeonato se divide en dos zonas, una de 18 equipos y otra de 19, y se juegan series de ida y vuelta entre todos. Los dos clubes que rematen en la parte alta deberán enfrentarse en una final para definir el primer ascenso (el perdedor ingresará al Reducido junto a los que terminen entre el 2º y el 8º casillero), mientras que los que menos puntos sumen a lo largo del torneo perderán su lugar en la división automáticamente. A su vez, los anteúltimos de cada grupo jugarán un repechaje para evitar la pérdida de categoría.

A continuación, conocé las opciones para ver en vivo y en directo el encuentro por televisión y de manera online.

