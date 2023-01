Ver EN VIVO ONLINE Barcelona vs Real Sociedad por DirecTV Sports, Copa del Rey: streaming, TV y canal

En partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, Barcelona recibe a Real Sociedad en el estadio Camp Nou.

Barcelona recibe a Real Sociedad en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. Con el Camp Nou como escenario, el gigante español busca dar un paso más rumbo a un nuevo título para la era de Xavi, frente a un rival que tiene en el torneo copero su mejor posibilidad de levantar un trofeo.

Los Culés avanzaron a los cuartos de final tras vencer por marcador de 5-0 a Ceuta con un doblete de Robert Lewandowski, además de los tantos de Raphinha, Ansu Fati y Franck Kessié. El equipo dirigido por Xavi Hernández ganó la copa por última ocasión en 2021.

Por su parte, los Txuri-urdine dejaron en el camino a Mallorca por 1-0 en la ronda de los 16 mejores con anotación de Robert Navarro. El cuadro a cargo de Imanol Alguacil no levanta el trofeo desde 2020.

Copa del Rey 2022-2023: cuándo empieza, formato a partido único, qué equipos juegan, sorteos, eliminatorias, partidos, calendario, fechas y final

Acá en GOAL, te contamos todo lo que necesitas saber del partido.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Barcelona - Real Sociedad FECHA Miércoles 25 de enero ESTADIO Camp Nou - Barcelona, España HORARIO 19:00 (ARG, BRA, CHI), 17:00 (COL), 16:00 (MEX), 23:00 (ESP), 17:00 (ET) y 14:00 (PT) (USA)

CÓMO VER POR TV

El partido estará disponible a través de la televisión en Sudamérica por DirecTV Sports. En España pasarán el duelo por Movistar y en México por Sky Sports.

Argentina 610-611/1610-1611 Colombia 610 y 619 Chile 610-611/1610-1611 México 1510-1524

CÓMO VER POR STREAMING

El juego entre Barcelona y Real Sociedad estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go y en España por Movistar y en México por Blue to Go.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

BARCELONA

A confirmar.

REAL SOCIEDAD



A confirmar.