Venezuela vs. Chile en vivo por las Eliminatorias: partido online, resultado y minuto a minuto

La Selección chilena buscará seguir en la senda del triunfo visitando a por la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo a 2022.

El cuadro dirigido por Reinaldo Rueda llega a esta cita en el sexto casillero, con cuatro puntos, tras cosechar una caída en su estreno (2-1 ante ), un empate frente a (2-2) y una victoria sobre Perú 2-0 en el Estadio Nacional. Mientras que la Vinotinto registra solo derrotas en este proceso: ante los cafeteros en Barranquilla (3-0), en Caracas (1-0) y en Sao Paulo (1-0), lo que la tiene en el último lugar de la tabla, junto a .

Cabe recordar que la última vez que el representativo nacional jugó en el país llanero fue en marzo de 2016, con Juan Antonio Pizzi a la cabeza, en la ruta a 2018, donde los criollos ganaron 4-1 en Barinas gracias a un doblete de Mauricio Pinilla y Arturo Vidal. Rómulo Otero anotó el descuento.

En instantes...El partido entre Venezuela y Chile se juega este martes 17 de noviembre a las 18:00 de Chile y 17:00 de Venezuela en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (Caracas), sin público por la emergencia sanitaria del coronavirus . El compromiso será transmitido en Chile por televisión abierta en Chilevisión. Online, va por Estadio CDF , Claro Video y RedGol.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Jean Beausejour; Erick Pulgar, César Pinares, Arturo Vidal; Fabián Orellana, Felipe Mora y Alexis Sánchez. DT: Reinaldo Rueda.

