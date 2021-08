Venezuela vs. Argentina, por las Eliminatorias sudamericanas: cuándo es, dónde y posibles formaciones

La Albiceleste de Scaloni vuelve al campo ante la Vinotinto, que parece que se quedará en el camino rumbo al Mundial de Qatar.

El campeón de América regresa al ruedo con el objetivo de asegurar lo más pronto posibler un lugar en el Mundial de Qatar 2022. Por la Fecha 9 de las Eliminatorias sudamericanas, Argentina y Venezuela se enfrentan en Caracas, en lo que pinta ser una fiesta para los de Scaloni.

La Albiceleste marcha invicto en el segundo lugar, con 12 unidades. Del otro lado, la Vinotinto se ubica en la novena posición con tan solo cuatro puntos y además se encuentra sin técnico, pues hace unos días renunció José Peseiro. Ante esto, los argentinos prometen aprovechar las condiciones para buscar los tres puntos.

LA FORMACIÓN DE ARGENTINA

Lionel Scaloni citó a 28 jugadores para la fecha triple. Con Messi al frente, prácticamente están todos los que alcanzaron la gloria en el Maracaná, salvo Marchesín y Agüero, quienes son baja por lesión. Además destaca el regreso de Paulo Dybala y Juan Foyth.

Lo tiene preocupado al plantel es la noticia que dieron la Premier League y LaLiga de no ceder a sus jugadores para la Fecha FIFA de septiembre a todas aquellas zonas que son consideradas de riesgo por Covid-19. Ante esto la alineación que presentará la Albiceleste frente a la Vinotinto es una incógnita.

Gerónimo Rulli, Emi Martínez, Gonzalo Montiel, Pezzella, Foyth, Acuña, De Paul, Guido Rodríguez, Lo Celso, Alejandro Gómez, Ángel Correa y Emi Buendía corren peligro en la convocatoria, aunque aún queda la esperanza de que la FIFA se interponga en favor de las selecciones.

LA FORMACIÓN DE VENEZUELA

Del lado de la Vinotinto, quien corre peligro de no sjugar la Fecha FIFA es Yangel Herrera, del Manchester City, pero eso no es defintivo ya que el entrenador interino, Leonardo González Antequera, aún no ha dado la lista de convocados.

SEDE, DÍA, HORA Y ARBITRAJE DEL VENEZUELA VS ARGENTINA

El partido entre la Albiceleste y la Vinotinto ya tiene fecha. Se juega el jueves 2 de septiembre a las 21:00 hora Argentina. La sede es el Polideportivo del Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, Venezuela.

El arbitraje corre a cargo del uruguayo, Leodán González.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El partido seguramente será televisado por TyC Sports, señal disponible solo para aquellos que cuenten un servicio de cable básico. La TV Pública también lo transmitirá en vivo.

El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).