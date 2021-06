Venezuela vs. Perú, EN VIVO ONLINE por la Copa América: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

La Vinotinto y la Bicolor se enfrentan con la ilusión de conseguir un boleto a los cuartos de final.

La Copa América entra en la etapa de definición de la fase de grupos y este fin de semana se conocerán otros clasificados a los cuartos de final. Venezuela y Perú son dos de esos equipos que buscan el boleto a la próxima ronda y esta vez se enfrentan en un partido de todo o nada.

La Vinotinto ha superado los problemas que tuvo por la enorme cantidad de contagios por COVID-19 que registró antes de la Copa América. Ahora, con el regreso de sus principales figuras, buscará una victoria para culminar en la segunda posición del Grupo B del certamen.

Perú, por su parte, cuenta con cuatro unidades tras conseguir una victoria ante Colombia y un empate frente a Ecuador. Los del Tigre Gareca solo necesitan sumar para asegurar su clasificación a la ronda de los ocho mejores y para ello buscarán mantener el buen rendimiento mostrado tras la goleada sufrida en el debut.

En Goal te presentamos toda la información para ver el compromiso entre Venezuela y Perú:

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES VENEZUELA VS. PERÚ?

El encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Grupo B de Copa América se juega este domingo 27 de junio a las 18:00 horas de Argentina (mismo horario en Uruguay y Brasil), 17:00 de Chile y 16:00 en México y Colombia.

PARTIDO Venezuela vs. Perú FECHA Domingo 27 de junio ESTADIO Estadio Nacional | Brasilia, Brasil HORA 18:00 hora Argentina; 17:00 hora Chile; 16:00 hora Colombia y México; 23:00 hora España

¿DÓNDE VER TRANSMISIÓN EN VIVO POR TV DEL VENEZUELA VS PERÚ?

MÉXICO TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA TV TyC Sports y DTV Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA TV DTV y Win Sports+ Streaming DTV GO y Win Sports CHILE TV DirecTV Sports Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA TV TV3 y TVG2 Streaming TVG, Esport3 Web y Canal de Twitch de Ibai Llanos

¿CÓMO VER POR STREAMING EN VIVO?

El choque entre Venezuela y Perú se puede mirar por internet a través de las plataformas de streaming de Estadio TNT en Chile, TyC Play en Argentina, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para los territorios sudamericanos. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España en TVG.