Vender a Ansu Fati

El canterano no tiene los minutos que necesita, tiene clubes interesados y si llega una buena oferta, se escuchará

Hace unos días intervine en 'Onze', el programa que conduce Xavi Valls. En mitad de una charla sobre el futuro del Barça, le pregunté a mi compañero David Bernabéu si vendería a Ansu Fati por una cantidad de 90 millones de euros. Días después, se están sucediendo diferentes noticias, rumores y declaraciones sobre una hipotética salida de Ansumane Fati del Camp Nou. Hay aficionados que interpretan que este tipo de historias, fundadas o no, desestabilizan al Barça en su mejor momento de la temporada. Es posible. Lo importante, en todo caso, es saber si lo que se publica es cierto o no lo es. Al fin y al cabo, periodismo consiste en publicar aquello que otros no quieren que se publique. Que Ansu era una de las grandes joyas del fútbol español hace meses es tan cierto como que su rendimiento se ha estancado y que, por la buena marcha del equipo, está lejos de lo que prometía ser.

Al grano. ¿Puede Ansu Fati irse del Barça este verano? La palabra tiene dos letras, pero la respuesta es una sola. Primero, conviene echar la vista atrás. De no haber sufrido una serie de lesiones que han lastrado su progresión, nadie se habría hecho esta pregunta. Segundo, conviene ponderar que Ansu es un proyecto de excelente futbolista que, después de haber pasado varias veces por el quirófano, necesita tiempo, minutos y confianza. Tercero, el Barça es un club que necesita títulos, que vive del día a día y que, por esa exigencia, se convierte en un tren en marcha que no espera a nadie, se llame como se llame. Cuarto, Xavi está construyendo un equipo de presente y futuro, donde Ansu ocupa un rol secundario, por detrás de jugadores que están rindiendo a la perfección, como Dembélé, Rapinha, Lewandowski, Ferran o Gavi. Y quinto, el Barça, que tiene que rebajar masa salarial por un tubo y como seguirá excedido en su 'fair play' el próximo verano, necesita ingresos.

La ecuación es fácil. Si Ansu no está comodo, si no ecuentra su lugar y quiere salir, el Barça escuchará ofertas que lleguen por él. No existe intención de traspasarle, ni de malvenderle, pero el club ni puede ni debe ser ajeno al presente. La precipitación de regalarle la camiseta número 10 de Messi, fruto de la desesperación por encontrar un nuevo ídolo, ha entroncado con un carrusel de lesiones encadenadas. Mal asunto. El Barça jamás dirá en público que es transferible, pero es obvio que si el chico no juega de titular y llegan ofertas en verano, la puerta de salida estará entreabierta. Jorge Mendes, el fenicio del fútbol mundial, es el cogollo del asunto. Fue clave en la promoción de Alejandro Balde y aún más en la proyección contractual de Ansu. En verano, trasladará las ofertas que tenga. El contexto, ahora mismo, no es favorable a su continuidad. Hoy no es un jugador capital para el club y si en verano llueven ofertas de la Premier, la puerta se abrirá. ¿Se irá Ansu del Barça en verano? Pues dependerá del chaval. Si no juega más, querrá salir. Y si alguien paga 90 "kilos"....

Rubén Uría