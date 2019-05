Vélez - Lanús, por la Copa Superliga: formaciones, cuándo y cómo verlo por TV en vivo

Tras el buen triunfo conseguido como visitante en la ida, el Fortín busca liquidar la serie como local. El ganador se enfrentará con Boca en cuartos.

CONCENTRADOS Y PROBABLE FORMACIÓN DE VÉLEZ

Después de conseguir una muy buena victoria 2-1 como visitante en el partido de ida, Vélez quiere liquidar la serie frente a en casa. En el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Superliga, el Fortín recibe al Granate con la tranquilidad que le otorga saber que hasta una derrota 1-0 le permitirá meterse en los cuartos de final del certamen, donde Boca espera por el ganador de la llave.

A pesar del buen rendimiento mostrado por el equipo en el Sur, Gabriel Heinze no podrá repetir los once en la revancha porque el partido de ida le dejó dos bajas: Lautaro Giannetti fue expulsado y Nicolás Domínguez llegó a la quinta amarilla, por lo que ambos están suspendidos para el duelo en Liniers. En principio, Joaquín Laso y Pablo Galdames se perfilan para ser sus reemplazantes, por lo que el equipo saldría con Hoyos; De la Fuente, Abram, Laso, Cufré; Galdames, G. Giménez, Robertone; Bouzat, L. Fernández, Almada.

📝 Gabriel Heinze confirmó 19 jugadores para la vuelta de los octavos de final de la Copa @superliga.#JuegaVélez pic.twitter.com/JT3uzLLWZy — (@Velez) 5 de mayo de 2019

CONCENTRADOS Y PROBABLE FORMACIÓN DE LANÚS

Luis Zubeldía no podrá repetir los once que cayeron en la ida porque Rolando García Guerreño fue expulsado y deberá cumplir una fecha de suspensión. Y el DT sorprendió a todos con el elegido para reemplazarlo: Lautaro Valenti, marcador central de 20 años que aún no debutó en Primera, es el elegido para ocupar el lugar que dejó disponible el paraguayo. El resto serán los mismos que jugaron de entrada en la ida. ¿Los once? Ibáñez; Di Plácido, Pagnussat, Valenti, Pasquini; G. Acosta, Quignon, M. Moreno; Acosta, Sand, De la Vega.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El encuentro se disputará el lunes 6 de mayo desde las 21.10 en el estadio José Amalfitani y con el arbitraje de Fernando Rapallini. La televisación estará a cargo de TNT Sports, sólo para aquellos que tengan el Pack Fútbol activado.