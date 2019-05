Vélez - Boca, por la Copa Superliga: formaciones, árbitro, cuándo y cómo verlo por TV en vivo

Tras eliminar a Godoy Cruz, el Xeneize visita al Fortín en la ida de los cuartos de final, en un partido marcado por el regreso de Zárate a Liniers.

Después de sacarse la mochila de ganar una final en la Supercopa , Boca quiere cerrar el semestre con una segunda corona en la Copa Superliga. Su nuevo escollo en el camino, luego de dejar en el camino a , será el complicado Vélez, que es uno de los mejores equipos del año y viene de eliminar con autoridad a . La serie, además, estará marcada por el morbo que representa el regreso de Mauro Zárate a Liniers, por primera vez después de su polémica salida y de quedar señalado como un "traidor" por los hinchas del Fortín.

Como el Xeneize terminó mejor ubicado en la tabla del campeonato tendrá la ventaja de definir la serie de local, por lo que el primer partido será este domingo en Liniers, mientras que la revancha se disputará el próximo miércoles en La Bombonera.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE BOCA

Boca jugará este jueves su último partido de la fase de grupos de la , frente a Athlético Paranaense, en el que se jugará la posibilidad de quedar como primero de la zona. Por eso, Gustavo Alfaro le dio descanso a la mayoría de los titulares el pasado fin de semana en la revancha contra Godoy Cruz. Sin embargo, si bien aún falta que se juegue el encuentro contra los brasileños, para el duelo contra el Fortín seguramente el DT apostará por lo mejor que tenga a disposición.

La gran incógnita en la previa tendrá que ver con la presencia de Mauro Zárate, quien hasta ahora no volvió a Liniers luego de su salida de Vélez y tampoco jugó en el partido de la Superliga en el que el Xeneize goleó 3-0 a su ex equipo en La Bombonera.

EL PROBABLE XI DE VÉLEZ

Gabriel Heinze tendrá una baja importante de cara al primer chico de la serie: Lucas Robertone fue expulsado en la revancha de los octavos de final contra Lanús y deberá cumplir una fecha de suspensión. Si bien el DT no dio pistas, el que tiene todos los números para ingresar es Matías Vargas, quien había perdido su lugar entre los once luego de la lesión. La buena para el Gringo, en tanto, es que podrá volver a contar con Lautaro Giannetti y Nicolás Domínguez, quienes no pudieron estar el pasado fin de semana por sendas sanciones.

¿Un probable equipo? Hoyos; De la fuente, Laso o Giannetti, Abram, Cufré; G. Giménez, N. Domínguez; Bouzat, Almada, Vargas; L. Fernández.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y DÓNDE VERLO POR TV

El encuentro está programado para el domingo 12 de mayo, a las 20:00, en el José Amalfitani. El arbitraje estará a cargo de Diego Abal y la televisación de TNT Sports, restringida para aquellos que contrataron el pack fútbol.