Vargas agradeció el interés de Real España y seguirá en Marathón

El técnico argentino remarcó que está cómodo en el Monstruo Verde, ante el deseo público del presidente del club sampedrano.

El técnico Héctor Vargas encara las semifinales del torneo Clausura contra Motagua, pero se encargó de dejar claro su futuro: seguirá al frente de Marathón en la próxima temporada.

En los últimos días, Elías Búrbura, presidente de Real , hizo público su deseo de contratar al entrenador argentino. "Si él se desvincula en algún momento no tengo duda que sea candidato", dijo.

La respuesta de Vargas no se hizo esperar: "Por ahora yo soy entrenador de Marathón y se lo agradezco a Burbara porque me ofrecen trabajo, porque nos da la posibilidad de que uno pueda trabajar en su club, pero yo estoy cómodo en Marathón; me siento bien, me quieren aquí y espero estar un buen tiempo aquí".

Marathon disputará la ida de semifinales este domingo, de visita la estadio Olímpico, mientras que el sábado 18 se resolverá uno de los finalistas en el Yankel Rosenthal.