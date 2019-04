Varane: "Al llegar al Real Madrid me di cuenta de que ya no podía ir al cine a las ocho de la tarde"

El central del Real Madrid relata su carrera en el libro 'Varane, el arte de ganar'.

Raphaël Varane o el arte de ganar. El central francés, campeón del mundo con y cuatro veces ganador de la Liga de Campeones con el relata su carrera deportiva en un libro llamado 'Varane, el arte de ganar'.

Un ejemplar que recoge el paso del defensa desde el jardín de su casa hasta la final de la Copa del Mundo ganada contra . Aunque, como no podía ser de otra forma, el libro reserva una parte a su salto al Real Madrid procedente del Lens: "Me di cuenta que ya no podía ir al cine a las ocho de la tarde. Cuando llegué al aeropuerto y vi tantos periodistas supe que el Madrid era otra cosa", dice Raphaël.

Un Varane que recuerda con especial cariño el título mundial como "el momento más especial" de su carrera, después de vivir el "más duro" al perderse la 2016: "Es el sueño de cualquiera".