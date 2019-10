Vanemerak: “Los jugadores de Millonarios no están conformes con Pinto”

El histórico exfutbolista, que fuera DT del cuadro embajador en 2007, analizó el momento que vive el equipo azul.

El momento de no es el mejor. El equipo azul no gana hace cinco fechas y cada vez se complica más en su objetivo de clasificar a los cuadrangulares semifinales, y eso que fechas atrás parecía que iba a ser uno de los primeros en lograr el tiquete entre los ocho mejores de la Liga Águila.

Mario Vanemerak, exjugador del cuadro embajador y quien lo llevara como entrenador a las semifinales de la en 2007, se refirió a lo que está pasando al interior de la institución y llegó a una conclusión.

"Están en un nivel muy bajo y parece que no están conformes con Jorge Luis Pinto. Obviamente nadie va a salir a decir la verdad porque eso dañaría más el ambiente. Y por eso es que uno ve a jugadores que no corren, que no meten, que tiene es pura falta de actitud", dijo el argentino en diálogo con Gol Caracol.

Además, Mario se atrevió a decir que puede que Pinto sea muy severo en la parte disciplinaria y que eso tenga aburrida a la nómina. “Las prácticas son largas, los horarios inmodificables y eso le fastidia al jugador”, concluyó.

Pese a su experimentada carrera profesional, Pinto no ha podido revalidar su recorrido con títulos en el Embajador. Luego de cabalgar el campeonato del primer semestre, quedó eliminado como local ante América en los Cuadrangulares semifinales, mientras que en la Copa Águila sucumbió ante Medellín en octavos de final.

En la presente campaña cayó de los primeros lugares hasta la séptima casilla con 27 puntos, a seis unidades del líder y con apenas dos puntos de ventaja sobre el noveno, Santa Fe. Los azules tienen por jugar ante Junior en Barranquilla, el Clásico ante Santa Fe y visitar al para ratificarse dentro de los ocho.