Vand Dijk agradece "no jugar en España para no tener que jugar contra Messi cada año"

El central holandés, uno de los mejores del mundo, sufrió el talento del argentino en la semifinal de Champions League

La derrota en semifinales de la Champions es dura, pero siempre se le pueden sacar lecturas positivas. Virgil van Dijk, uno de los mejores centrales del mundo, lo tenía claro, está "agradecido" por no tener que enfrentarse a Messi cada temporada.

"Agradezco no estar en para no jugar contra él cada año. Ha marcado dos goles y eso te deja decepcionado, ha ganado la batalla, pero no la guerra", reflexionaba el holandés, que le costó al 80 millones de euros. La apuesta, arriesgada, le ha salido bien a los 'reds' que gracias a Van Dijk han podido fortalecer su defensa. Ha sido nombrado el mejor jugador del año para la asociación de futbolistas, pero su capacidad no fue suficiente para contener a Messi.

A pesar de todo, el central no quiere dar por terminada esta eliminatoria. "Todo es posible en el fútbol. Por supuesto que creemos", respondía el central a preguntas de DAZN. "Nunca nos rendimos y hemos demostrado en el partido que podemos crear grandes oportunidades contra ellos, lo único es que tenemos que intentar meterlas", señaló.

La vuelta es el 7 de mayo y las opciones del Liverpool son escasas pero no nulas. Antes de eso, sin embargo, tendrán que pensar en el partido contra el Newcastle, pues el equipo de la ciudad del noroeste de todavía tiene opciones de imponerse en la Premier, algo muy importante para un club que lleva sin ganar la liga desde 1990.