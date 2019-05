El intentará este martes rematar la faena ante un que no podrá contar con dos de sus mejores jugadores , los lesionados Roberto Firmino y Mohamed Salah . Pero los puntas de y de no son los únicos que se ausentarán frente al cuadro azulgrana. Tampoco estará disponible Naby Keita , y es posible que se una a la enfermería Virgil van Dijk.

Y es que el poderoso central holandés ha sido la destacada ausencia en la última sesión de entrenamiento del equipo inglés realizada este lunes. El capitán del Liverpool, que es el primer defensa en ser elegido por el sindicato de futbolistas como Jugador del Año en la Premier League, sucediendo en el palmarés a su compañero Salah, no participó de los trabajos tácticos y técnicos que hicieron los demás futbolistas del Liverpool.

