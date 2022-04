Van Basten: "Mejor cambiar de canal o poner Netflix que ver al Atlético"

JAVIER DE PAZ.- Ha pasado casi una semana pero siguen lloviendo las críticas al planteamiento que empleó Diego Pablo Simeone en la visita del Atlético al Manchester City en el duelo que abría la eliminatoria de los cuartos de final. El técnico argentino optó por un esquema conservador para tratar de evitar la contundencia ofensiva de de los de Guardiola y eso parece no haber gustado en el mundo del fútbol, pese a que el objetivo de llegar vivos a la vuelta de Metropolitano fue conseguido después de perder por la mínima.

Jurgen Klopp, Xavi Hernández, Ralf Rangnick o Robbie Fowler ya se despacharon a gusto a la hora de hablar durante esta misma temporada de un 'Cholo' que no sale de su línea de trabajo y al que difícilmente se le oye una mala palabra sobre otro entrenador, pero el aluvión se ha intensificado más, si cabe, tras el partido del Etihad.

Esta misma semana era el italiano Arrigo Sacchi, quien también fue entrenador del Atlético en la 98/99 y no llegó a acabar la temporada con el equpo sin pasar de media tabla, el que lo definió como "catenaccio de los años 60, una idea vieja". Precisamente el delantero estrella de ese Milan que logró la doble corona a finales de los 80, Marco Va Basten, ha sido el último gran nombre en unirse lista de detractores de Simeone.

El exdelantero neerlandés, y Balón de Oro en el 88 y el 89, ya había incluso sugerido que se aboliera el fuera de juego (fundamental en el esquema defensivo del Milan de Sacchi con Baresi, Maldini, Tassotti y Costacurta) para evitar esos planteamientos sobre el césped en "Sky Sports" hace apena unos días: "El fútbol también es posible sin fuera de juego. Una organización futbolística como la FIFA debería comenzar a pensar en formas de hacer que el fútbol sea divertido, eso hará que el mundo continúe funcionando. Con este estilo de fútbol no hay ninguna diversión".

Tras ello, Van Basten ha vuelto a cargar contra la forma de jugar del Atlético de Simeone en palabras a "Ziggo Sport", televisión de Países Bajos en donde ha continuado su línea crítica contra los rojiblancos: "Lo que está haciendo el Atlético es legal, está permitido, pero me sorprende que haya un equipo con hasta diez jugadores detrás del balón durante lo 90 minutos y que sólo intente no encajar goles de su rival", afirmó el exjugador, que dejó claro que no es un fiel seguidor del equipo colchonero: "Tendría más sentido que alguien cambiara de canal y fuera a ver Netflix o algo así cuando juega el Atlético".

Por último, Van Basten habló de los dos jugadores más ofensivos del once que sacó Simeone ante el Manchester City, Joao Félix y Griezmann: "No hay nadie a quien culpar porque un entrenador puede elegir jugar así, simplemente no es agradable ver a dos jugadores como ellos jugar a la defensiva durante los 90 minutos".