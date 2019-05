“Vamos a realizar fichajes estratégicos, no fichajes bomba”

Primera División de Costa Rica: El presidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, habló luego de la derrota en la final del Clausura ante San Carlos.

Llegó el momento de los análisis en Saprissa. Los Morados cayeron este miércoles en la final de los Playoffs del Clausura ante San Carlos, por lo que ahora deberán pensar en el rearmado del equipo para volver a pelear arriba el próximo certamen. Sobre este y otros temas habló el presidente de la institución, Juan Carlos Rojas, en declaraciones para Canal 7.

Sobre los refuerzos para el próximo torneo, dijo: “El tema de contrataciones de peso se habla muchísimo de eso, pero ya llevamos mucho en esto para saber que el ganar la parte mediática, no va por ahí para nosotros. Vamos a realizar fichajes estratégicos, no fichajes bomba".

“Habrá algunas salidas, no sé si pocas o muchas. Algunos jugadores que no se ajustaban, de pronto van a estar mejor en otros clubes. Otros van a aprender a ajustarse más. Tal vez hemos estado quedados en abrirles espacio a las jóvenes figuras que tenemos, como Suhander Zúñiga y Jonathan Martínez. También Manfred Ugalde. Me encantaría que con un cuadro de mucha experiencia, pueda encajar jóvenes de proyección”, agregó.

Sobre la contratación de Walter Centeno en medio del campeonato, explicó: “El rendimiento venía a la baja y creíamos que era importante meterle más adrenalina al equipo. Walter es un ídolo y la filosofía no era diametralmente opuesta a la que teníamos. Nosotros ya teníamos una base y sentíamos que el cambio no iba a ser opuesto a lo que teníamos”.

Por último, analizó las declaraciones del entrenador tras la final, que algunos consideraron como polémicas porque indicó que su rival no había sido superior a Saprissa: “Walter en la misma entrevista felicitó a Luis Marín. De pronto esa frase fue desafortunada. Walter lo que pudo tener fue un poco de frustración. Saprissa dominó. Los remates fueron 16 contra dos en los dos partidos. Pero no se tradujeron en goles. A mí me gustó lo de San Carlos también, pero nosotros no pudimos traducir el trabajo en goles. A mí me gusta el fútbol de Saprissa”.